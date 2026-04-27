"Saúde Viva no Campo" foi criado para revitalizar a Atenção Primária à Saúde junto a populações que enfrentam barreiras no acesso a serviços - Foto: Divulgação

"Saúde Viva no Campo" foi criado para revitalizar a Atenção Primária à Saúde junto a populações que enfrentam barreiras no acesso a serviçosFoto: Divulgação

Publicado 27/04/2026 11:40

Paty do Alferes - O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems-RJ)

divulgou, nesta semana, os projetos classificados para a 6ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde Cosems-RJ/IdeiaSUS-FIOCRUZ. O projeto “Saúde Viva no Campo”, de Paty do Alferes, conquistou o 1º lugar no ranking entre 178 iniciativas.

Idealizado pela coordenadora de Atenção Primária à Saúde e Imunização do município, Kelly Cristina Tashima, o projeto nasceu da escuta das comunidades rurais e da necessidade de levar cuidado, acesso e dignidade às populações que historicamente enfrentam barreiras no acesso aos serviços de saúde.

“O reconhecimento do Cosems-RJ vai além de uma conquista institucional: ele representa a validação de um trabalho construído com compromisso, sensibilidade e presença no território, além de reforçar que estamos no caminho certo, promovendo ações que geram impacto real, fortalecem a Atenção Primária e contribuem para um SUS mais equânime e resolutivo”, afirmou Kelly Tashima.

Após apresentação na mostra estadual, o “Saúde Viva no Campo” participará da Mostra “Brasil, aqui tem SUS”, no XXXIX Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Congresso Conasems), que será realizado entre 12 e 15 de julho, em Porto Alegre (RS).



O propósito da Mostra Estadual de Práticas de Saúde Cosems-RJ/IdeiaSUS-FIOCRUZ A iniciativa do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde visa reconhecer as experiências que transformam o Sistema Único de Saúde (SUS), destacando ações inovadoras, resultados concretos e o fortalecimento da gestão pública em saúde. Foram recebidas 178 iniciativas de 48 municípios fluminenses, das quais 24 foram selecionadas para

apresentação.

Mais do que uma seleção, este é o reconhecimento de iniciativas que fortalecem o SUS no território, promovendo cuidado, inovação e impacto real na vida das pessoas. Trata-se também de um espaço de troca, inspiração e valorização de quem faz a saúde pública acontecer todos os dias.