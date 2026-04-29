Encontro aconteceu durante agenda do prefeito na capital federal - Foto: Divulgação

Encontro aconteceu durante agenda do prefeito na capital federalFoto: Divulgação

Publicado 29/04/2026 13:37

Paty do Alferes - Em agenda oficial em Brasília, o prefeito de Paty do Alferes, Dr. Julinho Juju, apontado como o gestor municipal com maior índice de aprovação do estado, esteve reunido com o governador em exercício, Ricardo Couto de Castro, em um encontro marcado pelo diálogo direto, institucional e estratégico em defesa dos interesses do interior fluminense.

Durante a reunião, o prefeito levou uma série de pautas sensíveis e estruturantes para a região, com destaque para a situação da BR-393, uma das principais vias de ligação do interior e fundamental para o transporte de cargas e mobilidade da população. Por se tratar de uma rodovia federal, Dr. Julinho solicitou o apoio institucional do Governo do Estado no sentido de promover o alinhamento junto ao Governo Federal, buscando acelerar melhorias, manutenção e intervenções necessárias na via.

Outro ponto central da agenda foi a recuperação e valorização das estradas vicinais, essenciais para o escoamento da produção agrícola — especialmente do tomate, principal produto da economia local e símbolo de Paty do Alferes. O prefeito destacou que essas estradas são fundamentais para garantir que a produção chegue com qualidade aos mercados, impactando diretamente na renda das famílias e no fortalecimento da economia regional.

“A gente fala de estrada vicinal, mas está falando de dignidade para o produtor, de geração de renda e de desenvolvimento para toda a região. São investimentos que fazem a diferença na ponta”, pontuou.

A reunião também abordou a importância de políticas públicas integradas para o interior, com foco em infraestrutura, logística e incentivo à produção agrícola, criando um ambiente mais favorável ao crescimento econômico dos municípios.

Entre os temas apresentados, a tradicional Festa do Tomate foi destaque e recebeu sinalização positiva do governador. Reconhecido como um dos maiores eventos do interior do Estado do Rio de Janeiro, o evento movimenta o turismo, aquece o comércio local e gera emprego e renda, sendo uma importante vitrine da identidade cultural da região.

O governador Ricardo Couto de Castro demonstrou atenção às pautas apresentadas e disposição para colaborar, reforçando a importância da parceria entre Estado e municípios, além do diálogo institucional com outras esferas de governo.

Como prefeito de uma cidade de pequeno porte, Dr. Julinho Juju destacou a importância de ter acesso direto ao Governo do Estado. “Levar as demandas do interior para o centro das decisões é essencial. Fico muito feliz e honrado por esse espaço e por poder representar nossa população com seriedade e compromisso”, afirmou.

A agenda em Brasília reforça o protagonismo do prefeito na articulação política do interior, buscando soluções concretas, parcerias institucionais e investimentos que impactem diretamente na vida da população de Paty do Alferes e de toda a região.