Encontro aconteceu durante agenda do prefeito na capital federalFoto: Divulgação
Prefeito com maior aprovação do estado (92%), Dr. Julinho Juju, se reúne com governador em exercício Ricardo Couto e lidera articulação política do interior
Durante a reunião, o prefeito levou uma série de pautas sensíveis e estruturantes para a região, com destaque para a situação da BR-393, uma das principais vias de ligação do interior
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Município tem 81,04% de crianças alfabetizadas; projeção para 2030 era de 80%
Festa do Doce movimenta Paty do Alferes no feriado de Páscoa
Volta do evento ao calendário municipal contou com show do cantor Mumuzinho
Tradicional Festa do Doce retorna ao calendário de eventos de Paty do Alferes
Com show do cantor Mumuzinho na sexta-feira (03), evento celebra a produção artesanal local e fortalece o turismo local
Prefeitura de Paty promove Dia D de vacinação contra a gripe
Ação acontece no próximo sábado (28), das 08h às 12h, nas unidades de saúde
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