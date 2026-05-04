Matheus de Almeida Abreu, de 13 anos, participa ativamente de debates pelos direitos da criança e do adolescente desde 2023 - Foto: Divulgação

Matheus de Almeida Abreu, de 13 anos, participa ativamente de debates pelos direitos da criança e do adolescente desde 2023Foto: Divulgação

Publicado 04/05/2026 11:47

Paty do Alferes - No último dia 28, Matheus de Almeida Abreu, estudante da rede pública de Paty do

Alferes, foi protagonista de uma grande conquista para o município. Após uma coletiva com adolescentes de todas as cidades fluminenses, no Rio de Janeiro, o estudante foi um dos eleitos para compor o Comitê de Participação de Adolescentes (CPA) do Estado. O órgão, vinculado ao Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDCA), foi criado para garantir que adolescentes tenham voz ativa na formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas à infância e juventude.

“Essa posse não é apenas individual. É a prova de que crianças e adolescentes têm voz, ocupam espaços e podem e devem influenciar políticas públicas”, afirmou Matheus, que é aluno da Escola Municipal Vereador Sidney de Mello Freitas.

Ana Cristina Abreu, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Paty do Alferes e mãe de Matheus, reitera a fala do estudante e afirma que a conquista representa “um marco para a história do município e do órgão colegiado”. “O Comitê Estadual representa um grande avanço da participação juvenil nas instâncias de decisão, e ter um estudante patiense nesse lugar é motivo de muito orgulho para nós”, declarou.

Histórico de ativismo

O engajamento de Matheus na pauta dos direitos da criança e do adolescente data de 2023, quando participou da Conferência Municipal da Criança e do Adolescente e foi eleito delegado. Logo após, participou da 11ª Conferência Estadual, na qual também foi eleito delegado, e teve a oportunidade de participar da 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Brasília, em 2024, que refletiu sobre os

reflexos da pandemia da Covid-19 na vida das crianças, adolescentes e suas famílias.