A revitalização envolvem troca de pisos e janelas, pintura, climatização nas salas de aula, revitalização da cozinha e da parte elétrica, entre outrasFoto: Divulgação
Prefeitura de Paty do Alferes se prepara para entregar grande reforma de escola
Revitalização da Escola Municipal José Eulálio de Andrade, em Avelar, esperada há décadas pela comunidade, está na reta final
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Aluno da rede pública de Paty do Alferes toma posse no Comitê de Participação de Adolescentes do Estado do Rio de Janeiro
Matheus de Almeida Abreu, de 13 anos, participa ativamente de debates pelos direitos da criança e do adolescente desde 2023
Prefeito com maior aprovação do estado (92%), Dr. Julinho Juju, se reúne com governador em exercício Ricardo Couto e lidera articulação política do interior
Durante a reunião, o prefeito levou uma série de pautas sensíveis e estruturantes para a região, com destaque para a situação da BR-393, uma das principais vias de ligação do interior
Projeto de Paty do Alferes é classificado em 1º lugar para mostra de práticas exitosas do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RJ
"Saúde Viva no Campo" foi criado para revitalizar a Atenção Primária à Saúde junto a populações que enfrentam barreiras no acesso a serviços
Paty do Alferes faz história ao alcançar meta de alfabetização quatro anos antes
Município tem 81,04% de crianças alfabetizadas; projeção para 2030 era de 80%
Festa do Doce movimenta Paty do Alferes no feriado de Páscoa
Volta do evento ao calendário municipal contou com show do cantor Mumuzinho
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