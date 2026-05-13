A revitalização envolvem troca de pisos e janelas, pintura, climatização nas salas de aula, revitalização da cozinha e da parte elétrica, entre outras - Foto: Divulgação

A revitalização envolvem troca de pisos e janelas, pintura, climatização nas salas de aula, revitalização da cozinha e da parte elétrica, entre outrasFoto: Divulgação

Publicado 13/05/2026 10:03

Paty do Alferes - A Prefeitura de Paty do Alferes, sob a gestão do prefeito Julinho Juju e do vice, Dr. Alci, tem realizado investimentos expressivos na educação, uma das pastas mais importantes da administração municipal. A mais nova conquista da gestão patiense está prestes a se tornar realidade: trata-se da entrega da Escola Municipal José Eulálio de Andrade, em Avelar, totalmente reformada. As obras, que já passam de 90%, envolvem troca de pisos e janelas, pintura, climatização nas salas de aula, revitalização da cozinha e da parte elétrica, entre outras melhorias estruturais.

A revitalização do espaço era uma demanda da população do 2º distrito há mais de duas décadas. “Estamos muito felizes em poder entregar, em menos de dois anos de governo, uma obra tão importante para Avelar, que vai fazer a diferença na vida de tantos estudantes e servidores da Educação. Gostaria de agradecer a todas as equipes envolvidas nesse trabalho e dizer que oferecer mais dignidade, aprendizado e oportunidades para as nossas crianças sempre será uma das nossas maiores prioridades”, declarou o prefeito Julinho Juju.

Novo capítulo na educação patiense

Além do investimento na revitalização total da E.M. José Eulálio de Andrade, a Prefeitura também investiu em melhorias no transporte escolar, com a aquisição de novos ônibus para reforçar a frota, e em programas como o Casa Creche Criança Feliz, iniciativa que transforma residências localizadas em áreas mais afastadas em espaços de educação seguros e bem estruturados.

O secretário de Educação, Valdemar Rosa, fala sobre o momento próspero da educação patiense. “Com o apoio da administração municipal, estamos promovendo grandes avanços em diversas frentes. A entrega das obras da escola José Eulálio de Andrade vem reforçar o nosso compromisso com uma educação de qualidade, que ofereça estrutura digna para todos e fortaleça o aprendizado dos alunos. Afinal, não há desenvolvimento sem investimentos na educação”, enfatizou.