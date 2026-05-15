Reunião reforçou importância do planejamento integrado para a garantia da ordem no evento - Foto: Divulgação

Reunião reforçou importância do planejamento integrado para a garantia da ordem no eventoFoto: Divulgação

Publicado 15/05/2026 10:24

Paty do Alferes - Com a aproximação da Festa do Tomate 2026, representantes das forças de segurança

locais, secretarias municipais e órgãos de apoio participaram, nesta quinta-feira (14), de uma reunião de alinhamento operacional voltada à organização do principal evento do município de Paty do Alferes. Além dos mencionados, a reunião contou com a presença do representante da empresa responsável pela produção da festa, Juninho Meriti, e da chefe de gabinete, Adriana Silva.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias voltadas à organização, segurança, mobilidade urbana, fiscalização e suporte operacional do evento. O objetivo é garantir uma estrutura preparada para receber moradores e visitantes com tranquilidade, segurança e eficiência.

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, Roan Teixeira, o trabalho integrado entre os órgãos é fundamental para assegurar o bom funcionamento da festa. “Nossa meta é promover uma atuação conjunta entre todas as equipes envolvidas, garantindo segurança, organização e suporte adequado para que a população e os visitantes possam aproveitar o evento com toda tranquilidade”, destacou.

A chefe de gabinete, Adriana Silva, que representou o prefeito Julinho Juju na ocasião, afirmou: “Até o início da festa realizaremos outras reuniões técnicas e operacionais para aprimorar as ações estratégicas, sempre reforçando a importância do planejamento integrado entre os setores envolvidos para garantir uma festa segura e pacífica para todos.”