De autoria do presidente da Câmara, Guilherme Rosa, iniciativa busca reforçar auxílio a famílias em vulnerabilidade social no município - Foto: Divulgação

De autoria do presidente da Câmara, Guilherme Rosa, iniciativa busca reforçar auxílio a famílias em vulnerabilidade social no municípioFoto: Divulgação

Publicado 21/05/2026 14:14

Paty do Alferes - Com o intuito de gerar uma corrente de solidariedade em meio ao maior evento da cidade, a Câmara Municipal de Paty do Alferes aprovou a lei que torna obrigatória a doação de 1kg de alimento não perecível nos dias de entrada gratuita na Festa do Tomate. A medida já começa a valer nesta edição, nos dias 03, 04 e 07, que recebem os shows de Deive Leonardo, Olivia Ferreira, Yan e Zezé di Camargo.

A Lei nº 3.382, de 08 de maio de 2026, foi proposta pelo presidente da Câmara, o vereador Guilherme Rosa (PL), que celebra a sanção do projeto: “Agradeço ao prefeito Julinho Juju pela sensibilidade e compromisso ao sancionar essa importante iniciativa, e também a todos os vereadores da Câmara Municipal de Paty do Alferes, que contribuíram para aprovação dessa lei, mostrando união e compromisso com uma cidade mais humana, solidária e atenta às necessidades da nossa população”.

Os alimentos arrecadados nas doações serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade, acompanhadas pela rede de assistência social do município. O prefeito Julinho Juju falou sobre a medida: “Essa é uma iniciativa maravilhosa, que une diversão, empatia e solidariedade. Parabenizo o presidente da Câmara pela idealização do projeto e todos os vereadores que o apoiaram. Agora, contamos com a população e os visitantes para fortalecermos essa corrente do bem no nosso município”, declarou.