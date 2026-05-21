De autoria do presidente da Câmara, Guilherme Rosa, iniciativa busca reforçar auxílio a famílias em vulnerabilidade social no municípioFoto: Divulgação
Prefeito Julinho Juju sanciona lei que torna necessária doação de alimento em dias de entrada gratuita
De autoria do presidente da Câmara, Guilherme Rosa, iniciativa busca reforçar auxílio a famílias em vulnerabilidade social no município
Prefeito Julinho Juju sanciona lei que torna necessária doação de alimento em dias de entrada gratuita
De autoria do presidente da Câmara, Guilherme Rosa, iniciativa busca reforçar auxílio a famílias em vulnerabilidade social no município
Prefeitura de Paty realiza alinhamento operacional para segurança da Festa do Tomate 2026
Reunião reforçou importância do planejamento integrado para a garantia da ordem no evento
Prefeitura de Paty do Alferes se prepara para entregar grande reforma de escola
Revitalização da Escola Municipal José Eulálio de Andrade, em Avelar, esperada há décadas pela comunidade, está na reta final
Aluno da rede pública de Paty do Alferes toma posse no Comitê de Participação de Adolescentes do Estado do Rio de Janeiro
Matheus de Almeida Abreu, de 13 anos, participa ativamente de debates pelos direitos da criança e do adolescente desde 2023
Prefeito com maior aprovação do estado (92%), Dr. Julinho Juju, se reúne com governador em exercício Ricardo Couto e lidera articulação política do interior
Durante a reunião, o prefeito levou uma série de pautas sensíveis e estruturantes para a região, com destaque para a situação da BR-393, uma das principais vias de ligação do interior
Projeto de Paty do Alferes é classificado em 1º lugar para mostra de práticas exitosas do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RJ
"Saúde Viva no Campo" foi criado para revitalizar a Atenção Primária à Saúde junto a populações que enfrentam barreiras no acesso a serviços
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.