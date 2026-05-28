Revitalização da unidade de ensino marca novo capítulo da educação no 2º distrito - Foto: Divulgação

Revitalização da unidade de ensino marca novo capítulo da educação no 2º distritoFoto: Divulgação

Publicado 28/05/2026 10:01

Paty do Alferes - A Prefeitura de Paty do Alferes, sob a gestão do prefeito Julinho Juju e do vice, Dr. Alci,

acaba de entregar à população a reforma completa da Escola Municipal José Eulálio de Andrade, em Avelar. A cerimônia aconteceu nesta sexta-feira, 22, e contou com a presença da comunidade escolar, moradores, além de autoridades e representantes do governo. A obra levou cerca de um ano e envolveu troca de pisos e janelas, pintura, climatização nas salas de aula, melhorias na sala de informática, revitalização da cozinha e da parte elétrica.

A reforma do espaço era uma demanda da população do 2º distrito há mais de duas décadas, de acordo com o prefeito Julinho Juju. “É com muito orgulho e alegria que entregamos essa obra tão importante para Avelar, que vai fazer a diferença na jornada de tantos estudantes e servidores da Educação. Gostaria de agradecer a todas as equipes envolvidas nesse trabalho e dizer que oferecer mais dignidade, aprendizado e oportunidades para as nossas crianças continua sendo uma das nossas maiores prioridades”, declarou o gestor.

Novo capítulo na educação patiense Além dos investimentos na revitalização total da E.M. José Eulálio de Andrade, o governo municipal também investiu em melhorias no transporte escolar, com a aquisição de novos ônibus para reforçar a frota; em programas como o Casa Creche Criança Feliz, iniciativa que transforma residências localizadas em áreas mais afastadas em espaços de educação seguros e bem estruturados; e na instalação da Faetec, em Avelar, fortalecendo o ensino profissionalizante.

O secretário de Educação, Valdemar Rosa, fala sobre o momento próspero da educação patiense. “Com o apoio da Prefeitura Municipal, estamos promovendo grandes avanços em diversas frentes. A entrega da nova escola José Eulálio de Andrade vem reforçar o nosso compromisso com uma educação de qualidade, que ofereça estrutura digna para todos e fortaleça o aprendizado dos alunos. Afinal, não há desenvolvimento sem investimentos na educação”, reforçou.