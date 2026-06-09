Artista usou a fivela durante o show, vídeo se aproxima de 200 mil visualizações e momento simbolizou a força da tradição rural de Paty do Alferes - Foto: Divulgação

Artista usou a fivela durante o show, vídeo se aproxima de 200 mil visualizações e momento simbolizou a força da tradição rural de Paty do AlferesFoto: Divulgação

Publicado 09/06/2026 19:11

Paty do Alferes - A 36ª edição da Festa do Tomate chegou ao fim deixando números expressivos, imagens marcantes e momentos que já fazem parte da memória afetiva de Paty do Alferes. Realizada entre os dias 3 e 7 de junho, no Parque de Exposições Amaury Monteiro Pullig, em Avelar, a festa reuniu cerca de 100 mil pessoas ao longo de cinco dias de programação e reafirmou sua posição como um dos maiores eventos populares do interior do Estado do Rio de Janeiro.

Entre tantos registros marcantes, um momento especial ganhou grande repercussão nas redes sociais: o prefeito de Paty do Alferes, Julio Avelino (Dr. Julinho Juju) presenteou o cantor Natanzinho Lima com sua fivela, símbolo ligado à cultura rural, à tradição sertaneja e à identidade da Festa do Tomate. O vídeo do encontro viralizou e já se aproxima de 200 mil visualizações.

A cena emocionou o público pela espontaneidade e pelo carinho demonstrado entre o artista e o município. A repercussão ficou ainda maior quando Natanzinho Lima subiu ao palco usando a fivela durante sua apresentação, levando para milhares de pessoas uma marca simbólica da história e da cultura de Paty do Alferes.

Para o prefeito, o gesto representou mais do que uma homenagem ao artista. Foi também uma forma de valorizar a essência da Festa do Tomate, que nasceu do campo, cresceu com a força dos produtores rurais e se consolidou como patrimônio cultural, turístico e econômico da região. “A fivela representa muito da nossa identidade rural, da nossa história e do orgulho que temos de Paty do Alferes. Presentear o Natanzinho foi um gesto simples, mas feito com muito carinho. Ver ele usando a fivela no palco e esse vídeo alcançando tanta gente mostra que a Festa do Tomate emociona, conecta pessoas e valoriza aquilo que é nosso”, destacou o prefeito.