Evento reuniu mais de 100 mil visitantes durante cinco dias de programação - Foto: Divulgação

Evento reuniu mais de 100 mil visitantes durante cinco dias de programaçãoFoto: Divulgação

Publicado 11/06/2026 08:51

Paty do Alferes - A 36ª edição da Festa do Tomate chegou ao fim deixando números expressivos, imagens marcantes e a certeza de que o evento segue como um dos maiores símbolos da identidade de Paty do Alferes. Realizada entre os dias 3 e 7 de junho, no Parque de Exposições Amaury Monteiro Pullig, em Avelar, a festa reuniu milhares de pessoas ao longo de cinco dias de programação e reforçou sua importância para a cultura, o turismo, o agronegócio e a economia regional.

Segundo estimativas da organização, mais de 100 mil pessoas passaram pelo parque durante o evento. O número confirma a força da Festa do Tomate no calendário do interior do Estado do Rio de Janeiro e demonstra a capacidade da cidade de receber grandes públicos em uma programação que une tradição rural, entretenimento, gastronomia, comércio, cultura popular e valorização dos produtores locais.

Muito além dos shows nacionais, a Festa do Tomate representa a história agrícola do município e a força de quem trabalha no campo. Ao mesmo tempo, o evento movimenta diferentes setores da economia, atrai visitantes de diversas cidades, gera oportunidades de trabalho e fortalece a imagem de Paty do Alferes como destino turístico e cultural.

Evento movimentou a cidade durante cinco dias

Durante os cinco dias de festa, Paty do Alferes viveu uma intensa movimentação. Hotéis, pousadas, casas de temporada, restaurantes, lanchonetes, mercados, postos de combustíveis, estacionamentos particulares e prestadores de serviços registraram aumento no fluxo de clientes.

O impacto também foi sentido por comerciantes, ambulantes, expositores, trabalhadores temporários e profissionais envolvidos diretamente na montagem, operação e desmontagem da estrutura. De acordo com a organização, a edição de 2026 contribuiu para a geração de mais de 700 empregos diretos e indiretos, envolvendo áreas como segurança, limpeza, alimentação, logística, transporte, produção, montagem de estruturas, atendimento ao público e comércio.

A área de Indústria & Comércio também teve destaque na programação, reunindo mais de 20 expositores com produtos, serviços e novidades do comércio local e regional. Já o espaço dedicado ao artesanato contou com 32 expositores, valorizando o trabalho de artistas e artesãos do município.

Tradição rural segue como essência da Festa do Tomate

Criada para valorizar a produção agrícola do município, a Festa do Tomate manteve em 2026 uma de suas principais características: o protagonismo do campo. Mesmo com uma programação artística de grande porte, a essência do evento permaneceu ligada ao agronegócio, aos produtores rurais e às tradições que fazem parte da história de Paty do Alferes.

A programação contou com o Concurso de Qualidade do Tomate, Exposição Agrícola, Concurso de Culinária e Concurso de Gado Leiteiro, reunindo produtores, famílias, visitantes e representantes do setor agropecuário. As atividades reforçaram a importância da produção rural para a economia local e para a identidade cultural do município.

O Concurso de Qualidade do Tomate premiou produtores que apresentaram os melhores exemplares da safra em diferentes categorias.

Na categoria Tomate Italiano, o primeiro lugar ficou com Natalia Carius Mello da Rocha, da localidade de Coqueiros. O segundo lugar foi conquistado por Vitor Silva de Mello, de Aquenta Sol. Em terceiro ficou Gleice Gomes de Araújo, de Vista Alegre. Lucas de Souza Oliveira, também de Coqueiros, ficou com a quarta colocação, e Jair da Silva Borges, de Vista Alegre, completou a lista dos premiados em quinto lugar.

Na categoria Mini Tomate, o primeiro lugar foi conquistado por Fernando Santos da Conceição, da Capivara, seguido por Kaiane Pimentel Carvalho, de Coqueiros.

Já na categoria Tomate Caqui, o vencedor foi Calebe Rosa Carius, de Rio Pardo. Daiane Constâncio Pereira Borges, do Sertão do Calixto, ficou em segundo lugar, e Geovane Pinto Gomes, de Mestre Xisto, conquistou a terceira colocação.

Concurso Leiteiro manteve tradição e atraiu produtores

O tradicional Concurso Leiteiro também foi uma das atrações mais prestigiadas da programação. A disputa reuniu produtores e chamou a atenção do público interessado em acompanhar de perto a qualidade genética e produtiva dos animais participantes.

Na categoria 75 kg, o vencedor foi Zelino, com a vaca Princesa. Na categoria 105 kg, a vitória ficou com Arthur do Jota, com a vaca Zulene. Já na categoria Livre, Magno conquistou o primeiro lugar com a vaca Princesa, alcançando a marca de 203,70 kg de leite.

A presença dos produtores e o interesse do público reforçaram a importância do concurso para a preservação das tradições rurais e para o fortalecimento da atividade agropecuária no município.

Festa para toda a família

Quem passou pelo Parque de Exposições encontrou uma estrutura preparada para receber públicos de todas as idades. Além dos shows e concursos rurais, o evento contou com praça de alimentação, parque de diversões, feira de artesanato, expositores comerciais, fazendinha, barracas tradicionais e espaços de convivência.

O parque de diversões foi um dos ambientes mais visitados, com atrações como bate-bate, mini montanha-russa, barca, carrinhos, brinquedos infantis e opções para diferentes faixas etárias. As tradicionais barracas de pescaria, jogo de argolas e tiro ao alvo também fizeram parte da programação, mantendo características típicas das festas populares do interior.

A feira de artesanato valorizou artistas locais e permitiu que visitantes levassem para casa peças produzidas por artesãos da região. Também tiveram destaque as barracas de souvenires da cidade, vestuário, casacos, brinquedos, acessórios e outros produtos comercializados durante o evento.

Gastronomia foi atração à parte

A praça de alimentação recebeu grande público durante todos os dias da festa. Visitantes encontraram opções variadas, desde lanches rápidos até refeições completas, doces, bebidas, comidas típicas e pratos preparados por comerciantes da região.

Entre os destaques estavam churrasco na brasa, costela assada, picanha, porções, doces, lanches, bebidas e especialidades que ajudaram a compor o ambiente de festa. A gastronomia, além de atender moradores e turistas, também representou uma importante oportunidade de renda para trabalhadores e empreendedores locais.

Entrada gratuita ampliou o acesso do público

Uma das marcas da edição de 2026 foi a ampliação do acesso à programação. Três dos cinco dias de festa tiveram entrada gratuita: quarta-feira, quinta-feira e domingo. A iniciativa permitiu que milhares de pessoas acompanhassem as atrações e participassem do evento.

A gratuidade contribuiu para ampliar o alcance da festa, atrair visitantes de diferentes cidades e garantir maior participação popular em uma programação voltada para moradores, turistas e famílias da região.

Concurso da Rainha abriu oficialmente a programação

A abertura da Festa do Tomate foi marcada pela tradicional escolha da Corte, um dos momentos mais aguardados do calendário festivo de Paty do Alferes. A eleição reuniu torcida, emoção e valorização da beleza, simpatia e representatividade das participantes.

A grande vencedora foi Keila de Paula, eleita Rainha da Festa do Tomate 2026. A corte também foi formada por Emanuelle Queiroz, como Primeira Princesa; Nicole Kalicinski, como Segunda Princesa; e Karolayne Esteves, eleita Garota Simpatia.

A escolha da Corte abriu oficialmente os dias de celebração e deu início à programação que movimentou o município.

Cinco dias de programação musical

A programação artística da Festa do Tomate 2026 reuniu atrações regionais e nacionais, transformando o Parque de Exposições Amaury Monteiro Pullig em um dos principais polos de entretenimento do estado durante o período do evento.

A quarta-feira foi marcada por uma programação voltada à fé e à reflexão, com a presença do palestrante e evangelista Deive Leonardo e da cantora Maria Marçal. A noite reuniu milhares de pessoas e abriu a programação musical com mensagens de espiritualidade, emoção e participação popular.

Na quinta-feira, a festa seguiu com apresentações de Olivia Ferreira e Yan, em uma noite gratuita que reuniu louvor, emoção, pagode e grande presença do público.

A sexta-feira foi marcada pela diversidade musical. Lauana Prado, um dos principais nomes do sertanejo atual, levou seus sucessos ao público em uma noite de temperaturas baixas, mas de grande participação. Na sequência, Vitinho Imperador animou os fãs do pagode, enquanto Filho do Piseiro colocou o público para dançar com músicas que conquistaram espaço em todo o país.

Além das atrações nacionais, a festa também abriu espaço para talentos regionais, que se apresentaram no palco principal e em espaços alternativos do evento. A presença desses artistas fortaleceu a cultura local e valorizou músicos da região.

Audiovisual de Ícaro Morais foi um dos momentos especiais

Outro destaque da edição de 2026 foi a gravação do novo audiovisual do cantor Ícaro Morais. O projeto contou com estrutura diferenciada, iluminação especial, efeitos visuais, recursos cênicos e produção profissional.

Durante a gravação, o palco principal se transformou em um cenário de grande porte, com participação ativa do público. As imagens captadas durante a apresentação devem integrar o material que será lançado pelo artista, levando também registros da Festa do Tomate para novos públicos.

Natanzinho Lima protagonizou uma das maiores noites da edição

A noite de sábado foi um dos momentos de maior movimentação da Festa do Tomate 2026. O show de Natanzinho Lima reuniu uma multidão no Parque de Exposições Amaury Monteiro Pullig e se tornou um dos pontos altos da edição.

Desde as primeiras horas da noite, já era possível perceber a intensa circulação de fãs vindos de Paty do Alferes e de diversas cidades da região. Quando subiu ao palco, o cantor foi acompanhado pelo público em coro, em uma apresentação marcada por energia, emoção e forte interação com os fãs.

Com sucessos conhecidos nas plataformas digitais e nas rádios, Natanzinho Lima consolidou a noite de sábado como uma das mais emblemáticas da festa.

Na mesma noite, Luísa Sonza também levou ao palco uma apresentação com grande produção, coreografias, efeitos visuais e sucessos conhecidos pelo público.

Zezé Di Camargo encerrou a festa em clima de emoção

No domingo, com entrada gratuita, Zezé Di Camargo foi o responsável por encerrar a Festa do Tomate 2026. Diante de um grande público, o cantor apresentou um repertório marcado por canções que atravessaram gerações.

Durante a apresentação, o público cantou junto sucessos da música sertaneja, criando um clima de emoção e nostalgia no Parque de Exposições. O encerramento reuniu famílias, moradores e visitantes em uma despedida simbólica para uma edição marcada por tradição, cultura, entretenimento e valorização do agronegócio.

Edição reforçou a importância cultural e econômica do evento

Com mais de 100 mil visitantes, mais de 700 empregos diretos e indiretos gerados, dezenas de expositores, concursos rurais, feira de artesanato, parque de diversões, gastronomia diversificada e uma programação musical com atrações regionais e nacionais, a Festa do Tomate 2026 encerrou sua 36ª edição de forma histórica.

O evento reafirmou sua importância como espaço de valorização dos produtores rurais, fortalecimento do turismo, geração de oportunidades e preservação das tradições de Paty do Alferes.

Ao unir campo, cultura, entretenimento, desenvolvimento econômico e participação popular, a Festa do Tomate segue como um dos principais patrimônios culturais do município e um dos maiores eventos do interior do Estado do Rio de Janeiro.