Com palestras estratégicas, evento aproxima o público de soluções para impulsionar seus negócios - Foto: Divulgação

Com palestras estratégicas, evento aproxima o público de soluções para impulsionar seus negóciosFoto: Divulgação

Publicado 18/06/2026 15:55

Paty do Alferes - Na última terça-feira (16), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,

Tecnologia e Inovação de Paty do Alferes, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, com o Sebrae e a AgeRio, promoveu a 2ª edição do Fomenta Paty, uma iniciativa voltada ao fortalecimento do empreendedorismo, geração de oportunidades e desenvolvimento econômico do município. O encontro teve como objetivo aproximar o público de soluções para impulsionar seus negócios, apresentando orientações sobre crédito, gestão, oportunidades de investimento e facilitar conexões produtivas.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Eliane Marra, o Fomenta Paty representa uma importante oportunidade para conectar empreendedores a recursos que podem transformar seus projetos em resultados concretos. " O Fomenta Paty foi pensado para oferecer conhecimento, orientação e acesso a oportunidades que contribuam para o fortalecimento dos negócios locais. Nossa proposta é aproximar empreendedores, produtores rurais e comerciantes e profissionais das ferramentas

necessárias para crescerem de forma estruturada, gerando mais desenvolvimento econômico, emprego e renda para o município. A parceria com a AgeRio amplia ainda mais esse alcance, possibilitando que os participantes conheçam linhas de crédito e soluções que podem alavancar seus empreendimentos”, explicou Eliane.

A secretária destacou, ainda, a importância da realização de eventos como este para a economia do município. “Com o Fomenta Paty, a Prefeitura de Paty reafirma seu compromisso com a promoção do desenvolvimento econômico, criando um ambiente cada vez mais favorável ao crescimento das empresas e ao fortalecimento da economia municipal. Agradecemos aos nossos parceiros por mais uma edição bem-sucedida, com muitos aprendizados para todos”, concluiu.