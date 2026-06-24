Interessados têm até o dia 07/07 para entregar ficha de inscrição na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Foto: Divulgação

Interessados têm até o dia 07/07 para entregar ficha de inscrição na Secretaria Municipal de Desenvolvimento SocialFoto: Divulgação

Publicado 24/06/2026 09:53

Paty do Alferes - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação de Paty

do Alferes está com as inscrições abertas para habilitação e eleição de representantes da sociedade civil organizada que irão compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM). A iniciativa tem como objetivo fortalecer a participação popular na formulação, acompanhamento e fiscalização de políticas públicas voltadas à promoção e à defesa dos direitos das mulheres no município.

Podem participar entidades, associações, movimentos sociais, coletivos, fóruns, grupos organizados e demais organizações da sociedade civil com atuação em Paty, especialmente aquelas que desenvolvem ações em defesa dos direitos das mulheres. A ficha deverá ser impressa, preenchida e apresentada na Secretaria de Desenvolvimento Social (Rua do Recanto, 46, Centro), até o dia 07 de julho, das 10h às 16h. Mais informações pelo número (24) 09108-0283.

A secretária da pasta, Elaine Aguiar, destaca a relevância da participação da sociedade civil no processo. “O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é um espaço fundamental para garantir que as demandas das mulheres sejam ouvidas e transformadas em ações concretas. A participação das organizações da sociedade civil fortalece a democracia e contribui para a construção de políticas públicas mais eficazes e representativas”, afirmou.

O CMDM desempenha um papel estratégico na promoção da igualdade de direitos, no combate às diferentes formas de violência e discriminação e no fortalecimento das políticas voltadas às mulheres. Por isso, a secretária convida as instituições aptas a participarem do processo a contribuírem ativamente para o desenvolvimento de ações que promovam mais cidadania, proteção e oportunidades para as mulheres de Paty do Alferes.