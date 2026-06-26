Atividades buscam ampliar conscientização sobre diferentes tipos de violênciaFoto; Divulgação
Junho Violeta: EJA de Paty do Alferes realiza ações voltadas ao enfrentamento da violência contra idosos
Atividades buscam ampliar conscientização sobre os diferentes tipos de violência e alertar para os direitos dessa população
Junho Violeta: EJA de Paty do Alferes realiza ações voltadas ao enfrentamento da violência contra idosos
Atividades buscam ampliar conscientização sobre os diferentes tipos de violência e alertar para os direitos dessa população
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paty do Alferes abre inscrições para representantes da sociedade civil
Interessados têm até o dia 07/07 para entregar ficha de inscrição na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2ª edição do Fomenta Paty fortalece empreendedorismo e amplia acesso a oportunidades de desenvolvimento econômico
Com palestras estratégicas, evento aproxima o público de soluções para impulsionar seus negócios
Festa do Tomate 2026 entra para a história com multidões, valorização do agronegócio e impacto econômico em Paty do Alferes
Evento reuniu mais de 100 mil visitantes durante cinco dias de programação, movimentou o turismo, fortaleceu o comércio local, valorizou produtores rurais e teve grandes shows nacionais
Prefeito de Paty do Alferes, Dr. Julinho JUJU, presenteia Natanzinho Lima com fivela, vídeo viraliza e gesto marca a Festa do Tomate 2026
Artista usou a fivela durante o show, vídeo se aproxima de 200 mil visualizações e momento simbolizou a força da tradição rural de Paty do Alferes; evento reuniu cerca de 100 mil pessoas em cinco dias de programação
Prefeitura de Paty do Alferes entrega reforma total da E.M. José Eulálio de Andrade, em Avelar
Revitalização da unidade de ensino marca novo capítulo da educação no 2º distrito
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.