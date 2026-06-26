Atividades buscam ampliar conscientização sobre diferentes tipos de violência - Foto; Divulgação

Atividades buscam ampliar conscientização sobre diferentes tipos de violênciaFoto; Divulgação

Publicado 26/06/2026 15:28

Paty do Aferes - Ao longo do mês de junho, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Paty do Alferes vem desenvolvendo uma série de ações educativas voltadas à mobilização, conscientização e enfrentamento das diversas formas de violência contra a pessoa idosa. Como parte da programação, na última terça-feira, 22, a Secretaria Municipal de Educação promoveu, em Avelar, um encontro especial em parceria com as unidades da EJA da Escola Municipal Professora Laudelina Bernardes e da Escola Municipal José Eulálio de Andrade.

“Por meio de ações como esta, a EJA contribui para ampliar a conscientização sobre questões relevantes para a comunidade, incentivando o respeito às diferenças e a defesa dos direitos humanos em todas as fases da vida”, afirmou o secretário municipal de Educação de Paty, Valdemar Rosa.

Durante a atividade, os participantes receberam um folheto educativo conscientizando sobre os diferentes tipos de violências e os direitos da pessoa idosa, e puderam participar de uma prática de alongamento, reforçando a importância do cuidado com a saúde mental e física.

A noite foi marcada por momentos de aprendizado, integração e sensibilização, fortalecendo o compromisso coletivo com a proteção da pessoa idosa e evidenciando a importância de ações permanentes de orientação e conscientização.