Iniciativa marca mais uma etapa importante no processo de regularização dos imóveis - Foto: Divulgação

Iniciativa marca mais uma etapa importante no processo de regularização dos imóveisFoto: Divulgação

Publicado 08/07/2026 15:41

Paty do Alferes - Na última quarta-feira (01), a Prefeitura de Paty do Alferes, por meio do setor de

Regularização Fundiária Urbana (REURB) e em parceria com o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), realizou a entrega de títulos provisórios de propriedade a 104 famílias moradoras do Zezé Lopes e das Casinhas Populares do Roseiral. Além do prefeito Julinho Juju, do diretor do REURB, Hilário Rosa, do presidente da Câmara Municipal, Guilherme Rosa e vereadores, a cerimônia, realizada na Aldeia de Arcozelo, contou com a presença do presidente do Iterj, Robson Claudino e do deputado estadual Jorge Felippe Neto. A entrega dos títulos é fruto do projeto de lei idealizado pelo presidente

Guilherme Rosa, “Meu Lar, Meu Documento”.

“Agradeço ao prefeito Julinho Juju, ao presidente da Câmara Municipal e ao presidente do Iterj pelo apoio e parceria para que pudéssemos continuar a beneficiar tantas famílias com a posse legal dos seus imóveis e, assim, garantir segurança jurídica e cidadania. Em breve será feita a entrega dos títulos definitivos, assegurando ainda mais dignidade e segurança a todas elas”, declarou o diretor do REURB, Hilário Rosa.

O prefeito de Paty do Alferes, Julinho Juju, destacou a importância do momento para o município, ressaltando o trabalho das equipes envolvidas. “Quero parabenizar a todas as equipes que vêm trabalhando pela regularização desses imóveis, reforçando o nosso compromisso em dar continuidade ao processo até a entrega do documento definitivo”, declarou.

Após a obtenção do título definitivo, os moradores passam a ter a posse legal de seus imóveis, o que possibilita acesso a financiamentos, contribui para a valorização das propriedades e garante mais tranquilidade para investir e planejar o futuro.