Maior evento esportivo da região irá contemplar cerca de 1.200 atletas que disputam em dez modalidades - Foto: Divulgação

Maior evento esportivo da região irá contemplar cerca de 1.200 atletas que disputam em dez modalidadesFoto: Divulgação

Publicado 08/07/2026 15:52

Paty do Alferes - A 43ª edição dos Jogos Esportivos de Paty do Alferes (JESPA) tem início na próxima

sexta-feira, 10, para a alegria de milhares de atletas e entusiastas do esporte no município. A abertura será realizada no Ginásio Esportivo Municipal Hugo Corrêa Bernardes Filho, às 19h, e no mesmo dia haverá a primeira disputa, o futsal infantil.

A cerimônia contará com o tradicional acendimento da pira olímpica, juramento dos atletas e, claro, com a presença massiva das torcidas das quatro equipes participantes: Arcozelo, Avelar, Granja Califórnia e Monte Alegre. Ainda na noite de abertura, o público vai curtir uma partida especial entre a seleção de Paty e o time do Vasco Sub-6, em uma grande exibição de talento independente da idade.

Reunindo cerca de 1.200 atletas, que competem em dez modalidades distintas, o evento mexe com as emoções dos patienses e entrega momentos eletrizantes ao longo de 17 dias. "O JESPA é a celebração do esporte, da união e do talento dos nossos atletas, movimentando a cidade com o espírito de equipe e reforçando o orgulho patiense", declarou o prefeito Julinho Juju.

Jespa: a grande festa do esporte patiense

Criado em 1977 pelos amigos Carlos Celino e Carlos Malheiros, o JESPA se tornou uma tradição nas férias de julho em Paty, reunindo atletas a partir de 07 anos (não há idade limite) para competir nas seguintes modalidades: futsal, futebol de campo, futebol society, vôlei, handebol, tênis de mesa, basquete, corrida rústica, futevôlei e vôlei de areia.

As disputas acontecem em locações diversas, sendo a maioria concentrada no Ginásio Municipal, no Centro. Em breve, a Prefeitura de Paty divulgará o local, dia e horário de todas as competições em suas redes sociais.

Esporte tem lugar de destaque em Paty

Não é só no período do JESPA que o esporte é celebrado e valorizado em Paty. Sob a gestão de Julinho Juju, as escolinhas esportivas gratuitas foram ampliadas, oferecendo, além do futsal e do vôlei, aulas de basquete, karatê, muay thai e capoeira, em iniciativas de parceria entre a prefeitura e outras entidades.



“Investir em esporte é investir em qualidade de vida, no bem-estar e na socialização, principalmente de crianças e adolescentes, que podem ter suas vidas transformadas por meio da prática esportiva”, afirmou o prefeito.

As disputas do JESPA 2026 acontecem todos os dias até o dia 26 de julho, quando as equipes finalistas competirão pelo título no futebol de campo nas categorias veterano e absoluto, e, logo após, será conhecida a grande campeã da edição, no campo de Avelar.