Fatores como capacitação contínua dos profissionais e ampliação do acesso aos serviços contribuíram para o bom resultado - Foto: Divulgação

Fatores como capacitação contínua dos profissionais e ampliação do acesso aos serviços contribuíram para o bom resultadoFoto: Divulgação

Publicado 10/08/2026 14:32

Paty do Alferes - conquistou o 2º lugar no ranking de Qualidade da Atenção Primária à Saúde, resultado que demonstra os avanços obtidos pela rede municipal e o compromisso da gestão do prefeito Julinho Juju com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população. Em menos de dois anos, o município saltou do 25º para o 2º lugar no ranking estadual de qualidade das equipes de Saúde. Paty do Alferes conquistou o 2º lugar no ranking de Qualidade da Atenção Primária à Saúde, resultado que demonstra os avanços obtidos pela rede municipal e o compromisso da gestão do prefeito Julinho Juju com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população. Em menos de dois anos, o município saltou do 25º para o 2º lugar no ranking estadual de qualidade das equipes de Saúde.

O desempenho é resultado de um conjunto de ações em prol do fortalecimento da Atenção Primária, considerada a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os fatores estão os investimentos realizados na estrutura da rede municipal, a ampliação do acesso aos serviços, o acompanhamento regular dos usuários e a capacitação contínua das equipes de Saúde da Família.

Para o prefeito Julinho Juju, o reconhecimento é reflexo do planejamento e dos investimentos aplicados na saúde do município. "Esse resultado confirma que os investimentos realizados estão produzindo resultados concretos. Nosso compromisso é continuar fortalecendo a rede municipal, valorizando os profissionais e oferecendo um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado para toda a população”, completou.

O secretário municipal de Saúde, Leonardo Pereira dos Santos, também ressaltou que o desempenho alcançado é resultado da dedicação das equipes e da prioridade dada pela administração ao fortalecimento da atenção básica. "A Atenção Primária é a base de todo o sistema de saúde. Quando ela funciona bem, conseguimos prevenir doenças, identificar problemas precocemente e oferecer um atendimento mais eficiente à população. Esse reconhecimento demonstra o comprometimento de nossas equipes e nos estimula a continuar investindo na qualificação dos serviços para garantir um cuidado cada vez melhor aos

patienses”, afirmou.

Atenção Especializada mais fortalecida com ampliação de oferta de especialidades médicas Outro importante avanço da saúde municipal foi a ampliação da oferta de consultas com médicos especialistas, como alergista, hematologista, anestesista para realização de risco cirúrgico, neuropsicólogo, otorrinolaringologista, nefrologista e proctologista. A rede municipal agora conta com mais de 30 especialidades, ampliando o acesso da população a atendimentos que anteriormente dependiam, em muitos casos, de encaminhamentos para outros municípios.

“A iniciativa proporciona maior agilidade no diagnóstico e no início dos tratamentos, reduz o tempo de espera por consultas especializadas, diminui a necessidade de deslocamentos e fortalece a integração entre a Atenção Primária e a Atenção Especializada”, diz o secretário de Saúde. Além das especialidades médicas, a Prefeitura também ampliou a oferta de exames: agora, moradores podem realizar procedimentos como colonoscopia e ultrassom obstétrico no município.



Com a ampliação desses serviços, a Prefeitura de Paty reafirma o compromisso de oferecer uma assistência cada vez mais completa, fortalecendo a rede municipal de saúde e garantindo mais acesso, qualidade e resolutividade no atendimento à população.