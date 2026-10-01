Segunda edição teve final do Circuito Rio de Rodeios, exposição com mais de 100 cavalos Mangalarga Marchador e shows - Foto: Divulgação

Segunda edição teve final do Circuito Rio de Rodeios, exposição com mais de 100 cavalos Mangalarga Marchador e showsFoto: Divulgação

Publicado 01/10/2026 15:57 | Atualizado 01/10/2026 16:03





Com entrada gratuita, a programação começou na quinta-feira (24) e seguiu até domingo (27), reunindo moradores e visitantes em uma estrutura preparada para receber toda a família. Rodeio, exposição de cavalos Mangalarga Marchador, gastronomia, Fazendinha, espaços de convivência, empreendedorismo e grandes shows fizeram parte de uma edição que reforçou a vocação do turismo rural de Paty do Alferes e movimentou diferentes setores do município. Paty do Alferes encerrou, no último domingo (27), a 2ª edição do Paty Agro Show. Durante quatro dias, o Parque de Exposições de Avelar se transformou em um grande ponto de encontro entre a tradição do campo, o entretenimento, a gastronomia, o turismo e a cultura agro, consolidando o evento como uma das principais referências do calendário rural da região.Com entrada gratuita, a programação começou na quinta-feira (24) e seguiu até domingo (27), reunindo moradores e visitantes em uma estrutura preparada para receber toda a família. Rodeio, exposição de cavalos Mangalarga Marchador, gastronomia, Fazendinha, espaços de convivência, empreendedorismo e grandes shows fizeram parte de uma edição que reforçou a vocação do turismo rural de Paty do Alferes e movimentou diferentes setores do município.

Circuito Rio de Rodeios



Um dos momentos mais aguardados do evento foi a Etapa Final do Circuito Rio de Rodeios. A arena recebeu montarias na sexta-feira, no sábado e no domingo, quando aconteceu a grande final da competição. Halyfer Borges, competidor de Paraíba do Sul, conquistou o lugar mais alto do pódio e se tornou o campeão da etapa final do Circuito Rio de Rodeios. Além dos troféus e da premiação em dinheiro, o atleta garantiu uma vaga para a Festa do Peão de Barretos 2027.



A realização da final também marcou mais um capítulo da retomada do rodeio em Paty do Alferes, tradição que voltou a integrar a programação do município e ganhou ainda mais força nesta segunda edição do Paty Agro Show. A arena também abriu espaço para as crianças, com a montaria em carneiros levando os pequenos para dentro da experiência do rodeio, enquanto o concurso Rei e Rainha Mirim aproximou uma nova geração das tradições do universo country.



A ligação de Paty do Alferes com o campo também esteve representada na IV Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador. Mais de 100 animais participaram da programação, que começou ainda na quinta-feira e seguiu durante os quatro dias do evento. Criadores, profissionais, produtores e admiradores da raça estiveram reunidos no Parque de Exposições, fortalecendo uma das atividades que melhor traduzem a identidade rural do Paty Agro Show, em um ambiente de encontro e intercâmbio entre pessoas que fazem parte da cadeia produtiva e do universo do Mangalarga Marchador.



A gastronomia também ganhou espaço próprio nesta edição. O Ram USA Star BBQ levou para dentro do evento uma experiência voltada ao churrasco e à cultura country, com fogo de chão, cortes especiais, espaços de convivência e ambientes instagramáveis. O espaço se tornou um dos pontos de encontro das famílias e visitantes que chegaram mais cedo ao Parque de Exposições para aproveitar a programação, ajudando a ampliar a experiência do público para muito além dos horários dos shows e do rodeio.



O Paty Agro Show também abriu espaço para quem empreende e movimenta a economia da região. Patrocinador do evento, o Sebrae esteve presente com uma estrutura dedicada ao empreendedorismo, reunindo o Espaço Sebrae, Shopping MEI e ações voltadas à informação, aos negócios e à conexão entre empreendedores, dando visibilidade a pequenos empreendedores, produtos e iniciativas da região.



Quando as competições terminavam na arena, a programação continuava no palco. Na sexta-feira (25), Léo Foguete abriu a sequência de grandes shows nacionais, levando ao público sucessos como "Última Noite" e "Cópia Proibida". No sábado (26), Thullio Milionário comandou a festa com o forró vaqueiro e o piseiro que o projetaram nacionalmente. No domingo (27), depois da decisão do Circuito Rio de Rodeios, Humberto & Ronaldo encerraram a programação de grandes shows do evento, que também contou com DJs, artistas regionais e atrações nos camarotes ao longo das três noites.



Mais do que uma programação de shows e rodeio, o Paty Agro Show foi pensado para proporcionar diferentes experiências ao longo de todo o dia. Enquanto a arena e o palco concentraram algumas das principais atrações noturnas, durante o dia o público encontrou exposição de cavalos, Fazendinha, gastronomia, espaços de convivência e atividades voltadas às crianças, permitindo que diferentes gerações compartilhassem o mesmo evento.



A realização do Paty Agro Show também repercutiu fora dos portões do Parque de Exposições. Com a chegada de visitantes durante os quatro dias de programação, hotéis, pousadas, restaurantes, comércio, transporte, fornecedores e prestadores de serviços fizeram parte da cadeia movimentada pelo evento.



Para o prefeito de Paty do Alferes, Dr. Julinho Juju, o resultado demonstra que preservar as tradições do município também pode significar gerar oportunidades e desenvolvimento. "O Paty Agro Show nasceu para valorizar aquilo que faz parte da nossa história e da nossa identidade. O campo, o cavalo, o rodeio, a nossa gastronomia e as nossas tradições estiveram juntos em um evento gratuito, feito para o povão. E, ao mesmo tempo, recebemos visitantes, movimentamos o comércio, o turismo e os serviços da nossa cidade", afirmou o prefeito.



A segunda edição do Paty Agro Show termina deixando como marca justamente o encontro entre tradição e renovação. A presença dos cavalos, do rodeio, do churrasco e das referências à vida no campo dividiu espaço com grandes estruturas de entretenimento, shows nacionais, empreendedorismo e experiências voltadas a diferentes públicos, mostrando a força de uma festa que cresce conectada à identidade rural do município.