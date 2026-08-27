Realizado no Horto de Avelar, evento reuniu pilotos e apaixonados pela modalidade em três dias de pura adrenalina - Foto: Divulgação

Realizado no Horto de Avelar, evento reuniu pilotos e apaixonados pela modalidade em três dias de pura adrenalinaFoto: Divulgação

Publicado 27/08/2026 14:14

Paty do Alferes - Entre os dias 21 e 23 de agosto,

Estadual de Motocross e Supercross, reunindo pilotos, equipes, famílias e amantes da modalidade na Fazenda do Horto de Avelar. Realizado pela Federação de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ), com apoio da Prefeitura de Paty do Alferes, do Ministério do Turismo e demais parceiros, o evento movimentou o município durante todo o fim de semana e consolidou a cidade como um importante destino para a realização de competições esportivas. Entre os dias 21 e 23 de agosto, Paty do Alferes foi palco da 10ª etapa do CampeonatoEstadual de Motocross e Supercross, reunindo pilotos, equipes, famílias e amantes da modalidade na Fazenda do Horto de Avelar. Realizado pela Federação de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ), com apoio da Prefeitura de Paty do Alferes, do Ministério do Turismo e demais parceiros, o evento movimentou o município durante todo o fim de semana e consolidou a cidade como um importante destino para a realização de competições esportivas.

A programação começou na sexta-feira, dia 21, com a montagem da estrutura e a divulgação da etapa. No sábado e no domingo, o público acompanhou os treinos e as corridas, que levaram toda a emoção do motocross para a tradicional pista, que já recebeu provas do Campeonato Brasileiro. A competição ofereceu R$ 20 mil em premiações, valorizando o desempenho dos pilotos e fortalecendo o esporte no estado.

O destaque da rodada foi o piloto Juninho Tayt-sohn, que conquistou a vitória em três categorias: Força Livre, MX1 e Nacional Pro. O prefeito Julinho Juju, praticante de motocross desde jovem, mostrou-se orgulhoso pela realização da etapa no município, destacando que “eventos como este, além de movimentar a economia local, fortalecem a imagem de Paty do Alferes como uma cidade capaz de receber competições e atividades que atraem visitantes de diversas localidades”, disse.

Vale destacar que o gestor também participou ativamente da competição, largando junto aos pilotos em uma bateria. “Foi uma grande satisfação para o município e, especialmente para mim, como apaixonado pelo motocross, receber uma etapa do Campeonato Estadual. Sei da importância de oferecer estrutura, incentivo e espaços para que o esporte continue crescendo, e me coloco à disposição sempre para contribuir com iniciativas como essa. Aproveito para parabenizar à FEMERJ, aos pilotos, equipes e todos que fizeram desta uma grande etapa do campeonato!”, declarou Julinho Juju.