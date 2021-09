Santos Dumont desenhou e planejou, com a ajuda do engenheiro Eduardo Pederneiras, seu chalé - Divulgação/Ascom

Publicado 01/09/2021 07:55

Petrópolis - O Museu Casa de Santos Dumont será reaberto para visitação no próximo sábado, dia 4 de setembro, após obras para manutenção do espaço. Na reabertura, além das melhorias, os visitantes também verão uma mudança importante: a partir deste dia, os visitantes poderão pagar a entrada no Museu com cartão de crédito ou de débito.

Sem passar por grandes obras desde 2012, a Casa Santos Dumont está fechada desde o dia 23 de agosto para pintura e pequenos reparos na parte administrativa do Centro Cultural 14 Bis. O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, esteve no local nesta terça-feira (31) vistoriando o andamento das intervenções.

"A Casa Santos Dumont é um um importante atrativo histórico-cultural do município. Fechamos para a realização de manutenção, o que era necessário e o espaço, agora, está sendo reaberto com essa novidade, que é possibilidade de pagar a entrada com cartão de crédito ou débito. É uma demanda antiga, que estamos atendendo agora", disse Hammes, que esteve acompanhado do presidente do Instituto Municipal de Cultura (IMC), Charles Rossi, na vistoria.

"Os reparos eram muito necessários. Avançamos bem com a obra ao longo dessa semana, mesmo com a chuva, e vamos conseguir reabrir a Casa de Santos Dumont um pouco antes do previsto. Nossa função é cuidar bem de cada patrimônio da nossa cidade", disse Charles.

Construída em 1918, poucos imaginavam que o terreno íngreme que ficava bem na entrada da Rua do Encanto, no Centro da cidade, poderia abrigar uma moradia. Considerado visionário, Santos Dumont desenhou e planejou, com a ajuda do engenheiro Eduardo Pederneiras, seu chalé.

Quem sobe as escadarias e entra na imóvel consegue notar de cara que se trata de uma casa especial. Para entrar, só é possível com o pé direito, em função do formato das escadas criadas por Santos Dumont. O museu conta com acervo de objetos, livros, cartas e mobiliário que pertenceram ao inventor.

No Centro Cultural 14 Bis, anexo à Casa, o visitante pode assistir um curta metragem sobre Santos Dumont. O espaço tem acessibilidade e maquetes táteis para atender às necessidades das pessoas com deficiências ou com restrição de mobilidade.