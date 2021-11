Saldo do período é de 37 pessoas desalojadas em decorrência das chuvas - Divulgação/Ascom

Publicado 02/11/2021 20:28

Petrópolis - Após o dia de chuva constante que afetou o município na última segunda-feira (1º), a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis manteve efetivo reforçado para a continuidade dos atendimentos de ontem e novos registros desta terça-feira (2).

Ao longo do dia de hoje, as equipes se dividiram para o atendimento de nove chamados. Ao todo no período, foram 41 ocorrências de: avaliação de risco geológico, deslizamentos, quedas de árvore, avaliação de risco estrutural em vias e em residências, alagamento, rolamento de pedra, além de avaliações preventivas. Em nenhum dos casos houve registro de vítimas.



Todos os atendimentos da Defesa Civil contaram com o suporte de agentes da Assistência Social, que garantiram o encaminhamento de 37 pessoas que ficaram desalojadas em decorrência da chuva. Todas as pessoas foram acolhidas em casa de familiares e estão recebendo o suporte necessário para a obtenção de serviços sociais necessários.

“O dia de hoje foi em maior parte para finalizar os registros de ontem, mas em decorrência da previsão de instabilidade no tempo, mantivemos as equipes reforçadas para o suporte a novas ocorrências”, destacou o secretário Defesa Civil, o tenente coronel Gil Kempers.



As 37 pessoas que ficaram desalojadas são das regiões da Estrada da Saudade (12), Caxambu (7), Quitandinha – Rua Alagoas (6), Quitandinha – Honduras (2), Batailard (2), Itamarati – Spartaco Banal (7) e Quarteirão Brasileiro (1). Todos estão recebendo orientações e suporte das equipes da Assistência Social



A previsão é de tempo ainda nublado, com possibilidade de chuva, que só começa a dar uma trégua na manhã desta quarta-feira (3).



Acumulado de chuva:

1º distrito: 62.40 mm/24h - 93.80 mm/48h - 99.40 mm/72h - 108.20 mm/96h

2º distrito: 48.75 mm/24h - 84.75 mm/48h - 85.25 mm/72h - 86.25 mm/96h

3º distrito: 38.25 mm/24h - 77.25 mm/48h - 77.25 mm/72h - 78.25 mm/96h

4º distrito: 26.75 mm/24h - 56.25 mm/48h - 56.25 mm/72h - 57.75 mm/96h

5º distrito: 31.00 mm/24h - 70.50 mm/48h - 70.50 mm/72h - 72.50 mm/96h