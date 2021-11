Parque Cremerie, um dos atrativos turísticos de Petrópolis - Divulgação/Ascom

Parque Cremerie, um dos atrativos turísticos de PetrópolisDivulgação/Ascom

Publicado 31/10/2021 19:36

Petrópolis - O feriado prolongado de finados em Petrópolis está com atrativos turísticos de portas abertas para receber os visitantes e opções de lazer. Para os que gostam de um passeio cultural, os museus da cidade estarão abertos durante todo o feriadão. Antiga casa de verão de D. Pedro II, o Museu Imperial é o único que não vai abrir nesta segunda-feira (1º).



Já o Museu Casa de Santos Dumont está aberto nos quatro dias do feriadão, das 9h às 17h. No Museu Casa do Colono, a visitação vai de 9h às 14h, também em todos os dias do feriado. Ambos estarão fechados na quarta-feira (3).



Outros atrativos privados como Casa da Ipiranga (que terá uma festa mexicana no domingo, a partir das 11h, com entrada franca), La Grande Vallée (Casa do Pequeno Príncipe), o Museu de Cera, o Museu de Porcelana, entre outros, também funcionam. Informações específicas sobre as atividades podem ser obtidas pelo Disque Turismo, por meio do número 0800-024-1516.



O feriadão conta ainda com os parques municipais abertos. O Parque Cremerie também funcionará durante todo o feriado, das 8h às 16h30. O Parque Natural da Ipiranga estará aberto na terça, das 8h30 às 17h30.

O Circuito de Lazer, na avenida Barão do Rio Branco, vai funcionar no feriado de terça-feira (2) de 7h às 14h.



A expectativa dos hotéis para o período é boa. A prévia da ocupação hoteleira feita nesta sexta-feira apontava 74,8% de ocupação média na cidade, sendo 72,9% no Centro Histórico e 76,8% nos distritos.