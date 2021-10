Objetivo do evento é fomentar o segmento gastronômico local, além de ressaltar a influência da gastronomia de origem afro-brasileira na cidade - Reprodução/Internet

Objetivo do evento é fomentar o segmento gastronômico local, além de ressaltar a influência da gastronomia de origem afro-brasileira na cidadeReprodução/Internet

Publicado 30/10/2021 16:43

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, através da Secretaria de Turismo, em parceria com o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial , vai realizar entre os dias 17 e 21 de novembro o Festival da Gastronomia Afro-Brasileira, com o objetivo de fomentar o segmento gastronômico local na retomada da economia e da atividade turística em Petrópolis, além de ressaltar a influência da gastronomia de origem afro-brasileira na cidade.

O festival terá três categorias específicas: pratos típicos (culinária afro-brasileira), petiscos (lanches, comida de bar, aperitivos da culinária afro-brasileira) e somente delivery (que servem os pratos e petiscos da gastronomia afro-brasileira apenas nesse formato).

Para isso, até o próximo dia 10 de novembro a TurisPetro está aceitando inscrições. Aqueles que não receberam e-mail e se interessam em participar, pode mandar mensagem para [email protected] ou entrar em contato pelos telefones (24) 2246-9462 ou 2237-3321 (WhatsApp).

O apoio é do Senac Petrópolis, que oferecerá gratuitamente o Workshop sobre Gastronomia Afro-brasileira, a ser realizado no dia 3 de novembro, de 14h às 17h, para os estabelecimentos que desejarem se inscrever no festival.

Link para inscrição no Workshop:https://forms.gle/7mPUwshkf6qurPnh7

A participação no Festival da Gastronomia Afro-Brasileira é totalmente gratuita!