Material do tráfico apreendido pela Polícia na localidade conhecida como Chapa 4Divulgação/26° BPM

Publicado 29/10/2021 13:41

Petrópolis - Nesta quinta-feira (28), policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) do 26° BPM de Petrópolis, após realizarem diligências na localidade conhecida como Chapa 4, no bairro Valparaíso, apreenderam 140 trouxinhas de maconha e 21 pedras de crack. Já no bairro da Glória, agentes do mesmo batalhão detiveram dois homens com drogas. Na ação, foram apreendidos 30 pinos de cocaína



Em outra ocorrência, policiais militares do DPO do Bingen e do DPO do Alto da Serra da 1° Cia do 26° BPM, após diligências no bairro Duarte da Silveira, detiveram dois homens com drogas. Na ação, foram apreendidas 17 cápsulas de cocaína, 15 tiras de maconha e R$ 32,00 em espécie.

As ocorrências foram registradas na 105º DP.