Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, esteve na Comdep durante campanha do Outubro Rosa - Divulgação/Ascom

Publicado 28/10/2021 12:05

Petrópolis - Em uma ação alusiva ao Outubro Rosa, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde e Coordenadoria Especial de Articulação Institucional, ofereceu nesta quarta-feira (27) um dia diferente para as funcionárias da Comdep.

Equipes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim), do Ônibus Lilás, do Programa Petrópolis da Paz, do Gabinete da Cidadania, do IST da Secretaria de Saúde e da Unidade Básica de Saúde do Quitandinha, integraram a programação que aconteceu durante todo o dia na sede da companhia, que emprega mais de 200 mulheres.

“Elaboramos a programação com o objetivo de mostrar o quanto elas são especiais e essenciais. Desde o início do mês temos realizado ações nos mais diferentes setores da Prefeitura, onde elas foram as protagonistas. Buscamos sensibilizar, conscientizar e, acima de tudo, garantir que elas tenham acesso a todos os serviços”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes.

Coleta de preventivo, palestras sobre prevenção, sorteio de prêmios e orientações sobre mediações de conflitos fizeram parte da programação. A equipe de IST realizou mais de 70 atendimentos e cerca de 280 exames, enquanto o pessoal do Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM) e Programa Petrópolis da Paz acolheram as funcionárias da companhia, com atendimentos jurídicos e orientando sobre mediação de conflitos. As mulheres também participaram de sorteios de brindes, através de parcerias com salões de beleza e óticas.

O presidente da Comdep, Leonardo Fernandes, destaca que a companhia tem buscado estreitar e, acima de tudo, humanizar cada vez mais o contato com todos os funcionários: “Temos buscado demonstrar esse carinho desde o início, não só com as mulheres, mas com todos os nossos funcionários”.

Esta também foi a primeira vez que o Ônibus Lilás, Programa Petrópolis da Paz e os setores da Secretaria de Saúde estiveram juntos em uma ação na companhia. “Nessas datas, normalmente, aconteciam apenas palestras. Hoje fomos surpreendidas com um evento desse porte e ficamos muito felizes”, disse Dorcelina de Souza Assis, de 51 anos, funcionária há 12 anos.

Outra funcionária Maria de Lourdes Thomaz de Souza, que trabalha na companhia há 35 anos, também gostou da iniciativa. E Lucia Helena Ruela, que trabalha há duas décadas na companhia, saiu satisfeita. Ela ganhou o sorteio de um corte de cabelo: “Trabalho há 20 anos na companhia e esta foi a primeira vez que ganhei um sorteio”.