Publicado 27/10/2021 16:54

Petrópolis - A campanha de Adoção de Animais realizada pela Prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria de Bem-estar Animal (Cobea), chega aos distritos neste sábado (30), com ação na Posse. A etapa vai acontecer das 10h às 15h, na Praça CEU Corta Rio.

O evento estava agendado para o último dia 16 de outubro, mas diante da chuva que atingiu a região, precisou ser remarcado. Nesta edição, os pets serão disponibilizados por protetores independentes, que garantem, previamente, a castração, vacinação e vermifugação dos cães e gatos. Os interessados em ganhar um novo amigo precisam atender aos pré-requisitos exigidos pela Coordenadoria para garantir que os animais estarão seguros de seus direitos básicos, além da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência fixa e ser maior de 18 anos.O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, foi quem propôs a campanha também nos distritos, de forma a estimular a guarda responsável e trazer conscientização aos moradores da região sobre os cuidados com os animais: “Com os excelentes resultados das edições realizadas no Centro, enxergamos a chance de levarmos o trabalho também para os distritos. Acreditamos que é uma oportunidade para alcançarmos mais pessoas e garantir novos lares aos animais. Através do incentivo à guarda responsável, estamos conseguindo orientar e conscientizar a população”.A campanha deste fim de semana contará com o apoio da Rospauth, que vai ceder um cupom de 10% de desconto em produtos da sua loja aos novos tutores, e com a presença do Grupamento de Operações com cães do canil Rufus Von Kru Gdorf, da Guarda Civil Municipal (GCM).“A expectativa é grande para sábado. A ida dos cães da Guarda Civil vai acrescentar muito ao evento. Ultrapassamos a marca dos 102 acolhimentos em 13 etapas realizadas apenas no Centro. Agora, vamos em busca de expandir esse número com realizações também nos distritos”, conta Raphaela Buriche, coordenadora de Bem-estar Animal.Em caso de chuva, a realização da campanha pode ser remarcada. Para esclarecimento de dúvidas, a Coordenadoria disponibiliza o e-mail, Whatsapp e telefone para atendimento da população. E-mail: [email protected] ; telefone: (24) 2291-1505; whatsapp (24) 98839-7243.