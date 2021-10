Ação teve por objetivo passar orientações sobre câncer de colo de útero e mama, e arrecadar fraldas para pacientes atendidos pela Frente Nacional de Combate ao Câncer (FNCC) - Divulgação/Ascom

Publicado 26/10/2021 15:51

Petrópolis - Dando prosseguimento à campanha do Outubro Rosa no município de Petrópolis, a Prefeitura realizou, nesta terça-feira (26), um “pit stop” de atendimentos na Praça Dom Pedro. A ação teve por objetivo passar orientações sobre o câncer de colo de útero e mama, e arrecadar fraldas para os pacientes atendidos pela Frente Nacional de Combate ao Câncer (FNCC). Além disso, testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites B e C foram feitos no local e, através de parceria com o Samu, realizadas demonstrações de ressuscitação cardiopulmonar.

O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, ressaltou a importância das ações que vêm sendo promovidas no município: “A conscientização é, com certeza, o melhor caminho para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Alertando as pessoas para os cuidados que devem ser mantidos e levando informação a elas, conseguimos diminuir o número de pacientes com a doença em estágio avançado. Toda essa programação que a Prefeitura proporcionou durante o mês, certamente foi de muito valor para as mulheres”.

Durante todo o mês, o governo municipal promoveu diversas atividades de forma online e presencial por toda a cidade em prol da causa. No último sábado (23) foi realizado o Dia D da campanha Outubro Rosa em mais de 40 unidades de saúde. Foram promovidos exames ginecológicos com coleta de preventivo, solicitação de mamografia, realização de testes rápidos de sífilis, HIV e Hepatites B e C e atividades com as mulheres.