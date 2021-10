Serviço é realizado pela empresa Vasconcelos e Santos LTDA e representa 83,47% da demanda reprimida executada na cidade - Divulgação/Ascom

Serviço é realizado pela empresa Vasconcelos e Santos LTDA e representa 83,47% da demanda reprimida executada na cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 26/10/2021 15:34 | Atualizado 26/10/2021 15:55

Petrópolis - Segundo dados do governo municipal, de setembro até agora, 6.678 pontos do parque de iluminação de Petrópolis foram recuperados pela Prefeitura. O serviço é realizado pela empresa Vasconcelos e Santos LTDA e representa 83,47% da demanda reprimida executada.

“Estamos bem próximos de zerar a demanda reprimida de atendimentos sob um contrato que garantiu uma economia de 30% ao município em relação ao contrato anterior. Estamos conseguindo dar um retorno importante à população recuperando pontos de iluminação em toda a cidade. Além disso, há a expansão de serviços de eficientização com luminárias de LED, que vai gerar um volume de instalações 30% maior”, disse o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes.

A maior demanda de serviços tem sido a substituição das lâmpadas queimadas. “Foram 3.253 lâmpadas de 70w substituídas. As condições climáticas têm bastante influência nesse cenário. A partir da conclusão desta etapa do trabalho, as ações terão como foco a eficientização, a limpezas das luminárias e os demais serviços que estão previstos no edital”, explicou o coordenador de Iluminação da Vasconcelos e Santos LTDA, Dayvson Vasconcelos.



Agentes regionais fazem levantamento por bairros

No dia 18, uma reunião entre Hammes, a coordenadora especial de Articulação Institucional, Fernanda Ferreira; a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP), Karina Bronzo e representantes do Departamento de Iluminação Pública com agentes regionais comunitários definiu um levantamento amplo dos pontos que ainda precisam ser iluminados nos bairros, que resultará em um cronograma de ações.

“Começamos esse trabalho com um cronograma por bairro para zerar a demanda reprimida que existia. Com uma média diária de quase 150 serviços de manutenção por dia, estamos bem perto de zerar essa demanda. O encontro com os agentes regionais foi um passo importante nesse sentido, com o objetivo de rastrear esses pontos que ainda restam para atender toda a população”, destacou Karina.

Ela lembrou que as solicitações da população também podem ser feitas através do aplicativo Ilumina Petrópolis, disponível nas lojas virtuais de aplicativos dos sistema IOS e Android, além do telefone 0800 545 0604.