Iniciativa é da Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de EducaçãoReprodução

Publicado 25/10/2021 13:39

Petrópolis - Jovens entre 12 e 17 anos e que estudam na rede municipal de ensino de Petrópolis já podem se inscrever no projeto “Fala que eu te Escuto”, que tem como objetivo o cuidado e acolhimento das meninos e meninas nessa faixa etária.

A iniciativa é da Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Educação. Serão realizadas cinco rodas de conversas que acontecem até o dia 24 de novembro. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScytG0VLLBU4vkF_qlWyC59qi93YEIx2Vnjd7todFutZtagUA/viewform?usp=sf_link

A finalidade do projeto é promover por meio das rodas de conversas a escuta ativa e qualificada dos jovens, levando a reflexão sobre o autoconhecimento e a consciência social. “Esse cuidado do olhar e do cuidado com o aluno faz parte das nossas diretrizes. O diálogo tem que ser crescente com a comunidade e esses projetos promovem essa integração”, disse o secretário de Educação, José Luiz de Souza Lima.

Para se inscrever, o jovem interessado de ter a autorização dos pais. As rodas de conversas acontecem pelo google meet (o link será enviado ao inscrito por WhatsApp e e-mail). Os encontros vão acontecer nos dias 27 de outubro e 3, 17 e 24 de novembro.

Os participantes serão divididos em dois grupos: o primeiro para os adolescentes de 12 a 14 anos e o outro para os jovens de 15 a 17 anos. A reunião do primeiro grupo acontece das 9h30 às 11h e do segundo grupo das 14h às 15h30.