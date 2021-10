Mobilização visa atualizar vacinas de crianças e adolescentes de zero a 15 anos - Divulgação

Publicado 22/10/2021 19:08

Petrópolis - Quatorze unidades de Saúde do município estarão com as salas de vacina abertas neste sábado (23), Dia D de Multivacinação. A ação tem o objetivo de garantir a vacinação de crianças e adolescentes com idade entre zero e 15 anos e facilitar a atualização da carteira de vacinação.

A campanha de multivacinação prevê a disponibilização de vacinas para 17 tipos de doenças, entre os quais sarampo, poliomielite, caxumba, catapora e meningite. No Dia D, as unidades estarão abertas das 8h às 16h para vacinação.

“A abertura das unidades no sábado facilita a vida das famílias que às vezes, não consegue levar as crianças para vacinar durante a semana. Assim, no sábado, elas podem comparecer e fazer esta atualização das vacinas. É uma atitude importante para proteger as crianças e adolescentes de doenças evitáveis. Peço que que todos verifiquem a carteira de vacinação e procurem o ponto de vacinação na unidade mais próxima”, destaca o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.

A campanha de multivacinação começou no dia 1° e segue até o dia 29 em salas de vacinas instaladas em diferentes pontos da cidade. “Convocamos todos os pais e responsáveis a conferirem a carteira de vacinação das crianças e adolescentes e procurarem um dos pontos de vacinação para fazer a atualização das vacinas. A Divisão de Imunização fez todo um planejamento para o abastecimento das unidades, para que famílias encontrem todas as vacinas. Vacinar as crianças é um gesto de amor, de proteção contra doenças que são evitáveis. É muito importante que as pessoas aproveitem o Dia D para fazerem esta atualização”, orienta o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

Em relação à atualização da carteira de vacinação de adolescentes, é importante lembrar que, em Nota Técnica divulgada no mês passado, o Ministério da Saúde informou que as vacinas podem ser aplicadas de forma simultânea à vacinação contra a covid-19 - sem a necessidade de intervalo.



No Dia D de Multivacinação, as vacinas estarão disponíveis nos seguintes pontos:

1 - PSF da Posse

2 - UBS de Pedro do Rio

3 - Ambulatório Escola

4 - Centro de Saúde do Itamarati

5 - Centro de Saúde Coletiva do Centro

6 - Hospital Alcides Carneiro

7 - UBS Itaipava

8 - UBS Morin

9 - PSF Alto da Serra

10- UBS Alto Independência

11 - UBS Quitandinha

12 - UBS Mosela

13 - UBS Retiro

14- UBS Araras

*A vacinação também estará disponível nestas unidades até o dia 29/10.