Trabalho no rio Quitandinha tem previsão para ser executado ao longo das próximas semanasDivulgação/Ascom

Publicado 22/10/2021 18:38

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Obras, deu início nesta semana ao trabalho de desassoreamento e limpeza no rio Quitandinha, que começa a partir do trecho da rua Coronel Veiga próximo à entrada do Gulf e segue em direção ao bairro.

Além do rio Quitandinha, o trabalho também vem sendo executado no rio Ave Lallemant, que margeia a rua Dr. Paulo Hervê, no Capela, onde a intervenção acontece entre a rua Gutman Bicho e o trecho próximo ao shopping Badia. Além da região do Bingen e Quitandinha, também está em execução o desassoreamento, feito através do programa Limpa Rio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Governo do Estado, no rio Santo Antônio, no Vale do Cuiabá.



“Começamos esse trabalho lá no Parque São Vicente, seguimos pelo Capela e Vale do Cuiabá e agora no Quitandinha. Esse é um trabalho fundamental especialmente nesse período em que se aproxima a estação chuvosa.”, ressaltou o prefeito interino Hingo Hammes.



O trabalho no rio Quitandinha tem previsão para ser executado ao longo das próximas semanas, a depender das condições climáticas. “Ainda faremos esse trabalho no rio Piabanha. Ele começará a partir do Palácio de Cristal e virá subindo ao longo da rua Bingen”, ressalta o subsecretário de Obras, Ericson Lobato, que informa ainda que o trabalho também será ampliado no terceiro distrito.

“Estamos conversando com o Inea para que esse trabalho aconteça ainda no trecho entre Correas e Itaipava do rio Piabanha. Atualmente, o Inea executa ainda a dragagem do rio Santo Antônio entre o Vale do Cuiabá e o distrito de Itaipava e temos previsão de que esse trabalho ocorra também na Posse”, disse Lobato.



Em agosto, a Prefeitura realizou o trabalho no Parque São Vicente, Quitandinha. A limpeza dos lagos aconteceu também em uma parceria com o Inea. A limpeza ocorreu em uma área de dois mil metros quadrados. Segundo o presidente da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep), Leonardo Fernandes, além de necessária, a limpeza do lago era um pedido da comunidade do local: “A ação era necessária, pois a última manutenção aconteceu há pouco mais de três anos, realizada pela própria companhia, para a retirada das gigogas”.



“Existe um cronograma na cidade, que começou lá no parque São Vicente e agora chegou no quitandinha. Esse trabalho é muito importante, principalmente agora se aproximando do verão, com chuvas fortes. Esse trabalho que vem sendo feito vai colaborar muito para amenizar a questão dos alagamentos no município”, destacou o secretário de Meio Ambiente Edmardo Campbell.