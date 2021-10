No local, secretário de Meio Ambiente visitou estrutura da Reserva e possíveis pontos para a instalação do viveiro de pássaros - Divulgação/Ascom

Publicado 21/10/2021 18:23

Petrópolis - O secretário de Meio Ambiente de Petrópolis, Edmardo Campbell, visitou nesta quinta-feira (21) a Reserva Biológica (Rebio) de Araras para alinhar projetos que permitam o abrigo de pássaros resgatados pela pasta, através da construção de um viveiro para a reabilitação das aves. O planejamento também conta com o apoio do Inea e do gabinete do vereador Domingos Protetor.

“Temos buscado junto aos órgãos responsáveis diversas ações em relação à situação dos animais e do meio ambiente como um todo. Nosso objetivo é garantir a preservação ambiental no município. Através de parcerias com o Inea e a Rebio, acreditamos que teremos grandes avanços nesta área”, disse o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.

No local, Campbell visitou a estrutura da Reserva e os possíveis pontos para a instalação do viveiro: “A questão de animais silvestres não é de competência do município, mas podemos traçar parcerias que beneficiem essa área. Nossa conversa com o Inea e a Rebio foi muito produtiva e acredito que teremos novidades importantes”.

A gestora da Rebio Araras, Érika Melo, disse que há uma demanda no local para o resgate de animais silvestres: “Como instituições, temos que estar organizados para que outras pessoas possam nos auxiliar. Aqui, na Rebio Araras, temos essa demanda de resgate de fauna. Tínhamos essa ideia de ter um lugar mais apropriado. É muito bem-vinda essa parceria”.

As instituições estão buscando parcerias e estudam como será a viabilização do projeto. "Foi uma reunião para esclarecimentos e alinhamento", explicou o chefe de fiscalização do Inea, Ramon Santiago.