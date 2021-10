Reunião para alinhar parcerias e fortalecer ações direcionadas para o setor tecnológico de Petrópolis e Região Serrana - Divulgação/Ascom

Publicado 21/10/2021 18:18

Petrópolis - O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, representando o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, esteve presente em uma reunião na última quarta-feira (20) com o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Dr. Serginho, para alinhar parcerias e fortalecer ações direcionadas para o setor tecnológico de Petrópolis e Região Serrana. Uma das ideias colocadas em pauta é a capacitação de profissionais para atender a demanda tecnológica da área. Representantes da Faeterj Petrópolis e do Serratec também participaram do encontro.

Outra reunião também foi realizada com o diretor executivo do Sesi/Senai, Alexandre dos Reis, com intuito de fortalecer as parcerias existentes e moldar ações na área de tecnologia e inovação.

“Estamos alinhando várias ações para fomentar o setor de tecnologia no município. Temos empresas e mão de obra especializada, mas, com o aquecimento do setor, vamos precisar de mais profissionais qualificados. Por isso, estamos alinhando com o governo estadual a possibilidade de trazer cursos e novos projetos para Petrópolis”, declarou Marcelo Soares.