Trabalho é uma iniciativa da prefeitura, através do Instituto Municipal de Cultura (IMC)Reprodução/Internet

Publicado 20/10/2021 17:35

Petrópolis - O novo Plano Municipal de Cultura está na segunda etapa de elaboração. Nesta fase, os artistas da cidade podem contribuir respondendo aos formulários elaborados pela comissão que trabalha no desenvolvimento do documento.

Essa ação é necessária para entender a atual realidade e as necessidades de cada segmento, como artes plásticas, música, dança, entre outros. Qualquer artista interessado em participar pode responder as perguntas nos links: https://forms.gle/6BMDkWsLBJwNWVWv6 e https://forms.gle/aoqV9pa61Bc4PmqRA. O trabalho é uma iniciativa da prefeitura, através do Instituto Municipal de Cultura (IMC), em conjunto com a sociedade civil organizada com o apoio do Conselho Municipal de Cultura.



Após a segunda fase, serão realizadas cinco reuniões on-line com a participação de representantes de 21 segmentos. A primeira delas acontece no dia 26 de outubro, às 19h, contemplando a dança, bandas marciais, música e canto coral. O trabalho está sendo abordado em cima de três aspectos: o diagnóstico, as diretrizes e o funcionamento do Sistema Municipal de Cultura. O plano vigente atual foi criado há 11 anos sendo decenal e, por isso, é necessário que agora seja realizada mais que uma revisão, ou seja, um processo de elaboração de um novo plano.



"Foi montada uma comissão dentro do Conselho Municipal de Cultura em 2019 para iniciar a construção do novo plano, mas em virtude da pandemia, esse trabalho precisou ser interrompido. Retomamos neste ano revisando aquilo que já havia sido feito antes da pandemia. A primeira fase foi um diagnóstico feito diretamente com os conselheiros representantes de cada segmento”, explica o presidente do IMC, Charles Rossi, ressaltando que para esse ano as diretrizes do plano anterior foram prorrogadas.



Após a proposta do novo plano ser finalizada, ela será encaminhada ao Conselho Municipal de Cultura (CMC) para aprovação. Em seguida, deve ser apresentada uma minuta de projeto de lei para o prefeito, para que envie para a Câmara Municipal e seja votado. Como o plano atual é anexo de uma lei, somente por outra lei poderá ser modificado.



Petrópolis foi uma das primeiras cidades do Brasil a consolidar o seu Sistema Municipal de Cultura, um desdobramento do Sistema Nacional de Cultura, que é um instrumento de gestão compartilhada de políticas públicas de cultura entre os municípios e a sociedade civil. “É fundamental a participação do maior número de agentes culturais. Esse é um plano construído por muitas mãos”, completa Charles.



Calendário de reuniões:

Link para acessar os encontros: https://meet.google.com/wcc-vcyz-ojk



26 de outubro - 19h

- Segmento Dança;

- Segmento de Bandas Marciais;

- Segmento de Música;

- Segmento de Canto Coral;



27 de outubro - 19h

- Segmento Artes Visuais;

- Segmento de Artes Cênicas;

- Segmento de Artesanato;

- Segmento de Pontos de Cultura;



03 de novembro - 19h

- Segmento Audiovisual;

- Segmento de Produção Cultural;

- Segmento de Moda e Design;

- Segmento de Escola de Samba e Blocos Carnavalescos;



04 de novembro - 19h

- Segmento Cultura Germânica;

- Segmento de Culturas Populares e Indígenas;

- Segmento de Culturas afro-brasileiras, quilombolas e de matrizes africanas;

- Segmento de Cultura Urbana;

- Segmento de Cultura Literatura;



05 de novembro - 19h

- Segmento de Museus e Patrimônio Histórico-Cultural;

- Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico;

- Conselho Municipal de Turismo;

- Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência;