Publicado 19/10/2021 17:57

Petrópolis - Começou no último sábado (16) em Petrópolis a Oktoberfest, realizada pelo restaurante Família Scharder Essen & Bier, que vai trazer até o dia 31 deste mês uma experiência com o que há de melhor na culinária alemã. Serão pratos exclusivos, cervejas especiais, brincadeiras temáticas e uma decoração diferenciada, lembrando as cores azul e branco, referentes à região da Bavária.







A programação é inspirada no tradicional festival que ocorre de forma anual na Alemanha e celebra a chegada da primavera. Aqui no Brasil se popularizou no Sul, principalmente no estado de Santa Catarina, onde acontece anualmente. Em Petrópolis, o evento é promovido pelos descendentes alemães e administradores do restaurante que carrega o título de “oficial da Bauernfest”, desde a última edição presencial em 2019.

O dono do estabelecimento, Michel Scharder, disse que não poderia deixar de comemorar essa data do calendário germânico, principalmente agora com um maior controle da pandemia do novo coronavírus: "Não podíamos deixar passar a data em branco, não deixar morrer a história dos descendentes alemães, essa cultura da festa."

Michel contou que além dos tradicionais pratos como salsichão e pretzel, haverá novidades como o Frikadellen que é um tipo de comida de rua e a linguiça de pernil recheada. Os pratos que serão comercializados durante o evento custam a partir de R$ 18.

Dentre os jogos que serão realizados estão o concurso do chopp na bota, prego na madeira e muito mais, que vão reunir o público em uma ação descontraída. Essa é a segunda edição do evento, que teve início no ano passado.



“Nós somos o único restaurante genuinamente alemão da cidade. Precisamos valorizar e manter viva a nossa cultura durante todo o ano. Esse evento é uma forma de fazer as pessoas conhecerem mais sobre as nossas tradições e costumes, mas principalmente alguns pratos que compõe a culinária germânica, sob outro olhar”, finalizou Michel.

