Ao longo do sábado (16) e domingo (17) os agentes se deslocaram para quatro vistorias, sendo três motivadas pela chuvaDivulgação

Publicado 18/10/2021 11:04

Petrópolis - Com o fim de semana de tempo nublado, com o registro de chuva de intensidade moderada, a equipe da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias atuou de sobreaviso para o atendimento a possíveis ocorrências. Ao longo do sábado (16) e domingo (17) os agentes se deslocaram para quatro vistorias, sendo três motivadas pela chuva. Nenhum dos casos envolveu vítimas.



Os atendimentos foram para vistorias no Retiro, na rua Hermogênio Silva, por conta de um deslocamento de pedra na via. Os técnicos estiveram no local para avaliação geológica, mas a situação não oferece risco. A via chegou a ser parcialmente interditada para a remoção da pedra, mas logo foi liberada com o suporte dos agentes da CPTrans e Comdep.

No Quitandinha, na rua Rio de Janeiro, houve uma queda de árvore que deixou a via interditada e afetou a instalação elétrica do local. A energia chegou a ser cortada, mas foi restabelecida no fim do dia e a limpeza da rua já foi providenciada pelos profissionais da Comdep.



Ainda no domingo, os agentes da Defesa Civil realizaram vistoria no Bairro da Glória por conta de um buraco em via pública, que não foi ocasionado pela chuva. Já na Estrada da Saudade, no sábado, os agentes se deslocaram para atender um chamado de afundamento na via, no local foi constatado que a situação foi causada por um vazamento de água. Pela Defesa Civil, ao todo, oito agentes atuaram nos chamados ao longo do fim de semana.