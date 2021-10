Campanha de arrecadação de alimentos tem o objetivo de dar apoio às pessoas carentes da região - Divulgação

Publicado 16/10/2021 08:51

Petrópolis - Com o tema "Uma boa ação pode mudar tudo", a Secretaria de Saúde, por meio do Posto de Saúde do Dr. Thouzet iniciou nesta semana uma campanha de arrecadação de alimentos, que tem o objetivo de dar apoio às pessoas carentes da região. Os alimentos não perecíveis podem ser entregues em três pontos do bairro.

“Iniciativas como essa levam apoio às comunidades. Elas trazem o bem. São boas tanto para quem doa, quanto para quem recebe a doação. A nossa intenção é que ações desse tipo se multipliquem, não só no poder público, mas também na sociedade, como um todo”, disse o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.

A campanha também é realizada em comemoração ao dia mundial da alimentação, que é celebrado neste sábado (16.10). Quem tiver interesse em contribuir, pode comparecer até o final do mês no Posto de Saúde Dr. Thouzet, na Quitanda do Claudio ou na Padaria Pão Bello’s onde estão sendo recolhidas as doações de alimentos não perecíveis.

O Secretário de Saúde, Aloísio Barbosa Filho, reforçou a importância da campanha: “É uma forma que a gente tem de estimular o espírito solidário dos petropolitanos. Foram colocadas caixas para coletas em alguns pontos estratégicos da comunidade, mas a ênfase da ação será no próprio posto de saúde. Contamos com o apoio de moradores e do comércio local”, disse.