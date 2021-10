Prefeito Hingo Hammes esteve na UPA Cascatinha nesta sexta-feira (15) - Divulgação/Ascom

Publicado 16/10/2021 08:45

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, esteve na UPA Cascatinha nesta sexta-feira (15), para homenagear os profissionais de fisioterapia das unidades de urgência, da rede de Saúde e do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF). O encontro foi realizado em alusão ao Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, celebrado no dia 13 de outubro.

“Fiz questão de promover esse encontro, como forma de agradecer os nossos fisioterapeutas. Trabalhei junto com vários profissionais quando atuei como professor de educação física. É uma singela homenagem a esses trabalhadores que se doam dia e noite, também no acompanhamento de pacientes com COVID-19. Ressaltamos todo o trabalho deles, que foram essenciais durante todo o período de pandemia”, disse Hammes.

A representante do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional em Petrópolis, Renata Pacheco, ressalta o trabalho dos profissionais diariamente: “Petrópolis foi uma das poucas cidades que implementou o serviço de fisioterapia nas unidades de urgência na luta contra a COVID-19. Acredito que salvamos o máximo de pessoas que conseguimos salvar. Agradecemos a todos os profissionais que foram incansáveis e cumpriram muito bem o papel que o fisioterapeuta exerce”.

O diretor geral das UPAs, Luis Cruzick, ressaltou a importância do trabalho dos profissionais: “O encontro foi importante para homenagear os profissionais. Tivemos meses muito difíceis durante a pandemia, e não somente os fisioterapeutas, mas toda a equipe das unidades. Fizemos questão de homenageá-los”, disse ele, que também é fisioterapeuta.

Baixa ocupação de leitos clínicos

De acordo com o painel de monitoramento da COVID-19 da Prefeitura de Petrópolis, a UPA Cascatinha - referência no atendimento a pacientes com novo Coronavírus - possui apenas uma pessoa internada em leitos clínicos na unidade. Petrópolis tem atualmente 3,33% da ocupação de leitos clínicos da rede pública.

“Entrar hoje na UPA, referência no atendimento para pessoas com COVID, e ver ela vazia é um grande alívio. Já tivemos com a unidade lotada no momento ápice da pandemia. Isso nos dá uma motivação para seguir e mostra que estamos no caminho certo com a vacinação”, finalizou Hammes.