Prefeito Hingo Hammes inaugurou na tarde desta quinta-feira (14) a reforma da Unidade de Saúde do bairro Vila Felipe - Divulgação/Ascom

Publicado 15/10/2021 13:35

Petrópolis - Dando sequência às melhorias nas estruturas das Unidades de Atenção Básica de Saúde, que atendem os moradores nos bairros, o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, e o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, inauguraram na tarde desta quinta-feira (14) a reforma da Unidade de Saúde do Vila Felipe – Estratégia de Saúde da Família Aroldo Amancio.

A unidade tem um atendimento diferenciado em relação à saúde das crianças, com consultas e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento – trabalho reconhecido em premiações do Estado e do Ministério da Saúde pelo incentivo a amamentação e alimentação infantil. O PSF presta atendimento a cerca de 4.500 moradores e recebeu melhorias nos últimos meses. No mês passado a prefeitura já havia entregado a UBS do Vila Rica totalmente reformada.

“Agradeço ao trabalho de todos os profissionais de Saúde, em especial da equipe que trabalha aqui no posto do Vila Felipe. Temos trabalhado para melhorar a estrutura das UBSs e dos PSFs, que são unidades importantes para cuidar da saúde dos moradores de forma preventiva. Entregamos no mês passado a UBS do Vila Rica reformada e agora estamos entregando esta estrutura nova aqui no Vila Felipe, que é tão importante para os moradores desta região. Temos ainda unidades em obras na Mosela, no Amazonas e no Siméria”, declarou Hammes.

Durante as obras no PSF do Vila Felipe foram feitas a troca do telhado, pintura interna e externa, revisão da parte hidráulica e elétrica, entre outras melhorias na estrutura.

“Estive aqui acompanhando as obras, no período em que a equipe ficou atendendo no espaço cedido pela Associação de Moradores, a qual agradecemos. Aproveito para parabenizar a equipe de saúde da unidade pela dedicação no atendimento aos moradores. Parabéns a todos pela dedicação”, disse o secretário de Saúde Aloisio Barbosa, que destaca o papel importante realizado pelas equipes de atenção primária de Saúde. “As unidades com Estratégia de Saúde da Família prestam um serviço fundamental no atendimento à população, fazendo o acompanhando dos moradores perto de casa, o que auxilia muito o controle de doenças crônicas, evitando o agravamento dos quadros e a sobrecarga das emergências”, completou Hammes.

A unidade conta com equipe com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar de saúde bucal, agentes comunitários de Saúde, além de auxiliar administrativo e auxiliar de serviços interno e externo. A unidade de Saúde conta ainda com equipes do NASF – Núcleo Ampliado de Saúde da Família, que tem profissionais como nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e professor de educação física.

“A inauguração desta reforma é uma conquista para os moradores. Há mais de 4 anos esperávamos por esta reforma do posto de Saúde. Quando o prefeito Hingo Hammes assumiu a prefeitura, levamos esta demanda a ele, que prontamente abraçou a causa comigo em atenção à comunidade. Hoje estamos aqui com esta estrutura totalmente nova e adequada para o trabalho dos profissionais e para os moradores”, destacou a presidente da Associação de Moradores do Vila Felipe, Milena Pagano.