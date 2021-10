Inscrição para a conferência pode ser realizada pelo site oficial da prefeitura até o dia 10 de novembro - Divulgação/Ascom

Publicado 18/10/2021 08:43

Petrópolis - O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (COMUPA) e a Coordenadoria de Bem-Estar Animal (Cobea) vão organizar, entre os dias 25, 26 e 27 de novembro, a 1ª Conferência Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. O objetivo do evento é analisar propostas para a elaboração do Plano Municipal com políticas públicas voltadas à causa. A inscrição pode ser realizada pelo site oficial da Prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br) até o dia 10 de novembro.

“A realização desse debate é muito importante para fomentar as discussões entre a sociedade civil e o Conselho, buscando melhorias no bem-estar e na proteção dos animais”, pontuou o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hames.

A coordenadora de Bem-estar Animal, Raphaela Buriche, destacou que, mesmo com restrições durante a pandemia, a primeira edição não podia deixar de acontecer: “A conferência está sendo feita virtualmente por motivos de segurança. É também uma forma de garantir a participação popular e o acesso às informações no que diz respeito à causa. É muito importante que haja esse debate”.

O evento será presidido por Carlos Eduardo da Cunha Pereira, presidente do COMUPA, e dividido em três encontros. Serão organizadas palestras temáticas e mesas de discussão para a formulação das propostas com foco em temas como a castração para controle da população de cães e gatos, com finalidade de evitar a superlotação de abrigos, e a educação de crianças em referência aos maus tratos.

“A conferência tem uma importância muito grande para o município e tenho certeza de que essa primeira edição será um sucesso. Estamos prontos para receber a população de Petrópolis nesse debate” disse o presidente.