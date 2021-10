Iniciativa do governo municipal tem como objetivo atender a demanda e diminuir o tempo de espera das famílias - Divulgação/Ascom

Iniciativa do governo municipal tem como objetivo atender a demanda e diminuir o tempo de espera das famíliasDivulgação/Ascom

Publicado 16/10/2021 09:02

Petrópolis - A Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoverá neste sábado (16) um mutirão para atendimentos de famílias nos CRAS do Centro e de Itaipava, das 9h às 16h. A iniciativa do governo municipal tem como objetivo atender a demanda e diminuir o tempo de espera das famílias. Ao todo, a previsão é que sejam realizados 184 atendimentos, sendo 112 na unidade do primeiro distrito e 72 no terceiro.

“Estamos trabalhando para promover ações que atendam as famílias que sofrem com os impactos negativos da pandemia. Nosso objetivo é reduzir a demanda de atendimento que os centros de referência estão recebendo. Essa é mais uma iniciativa para que os petropolitanos possam ter acesso aos benefícios”, afirmou o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.

Uma nova ação está prevista para o início de novembro. Nos Centros de Referência de Assistência Social são executados serviços de proteção social básica, além da organização e coordenação da rede de serviços sócio-assistenciais locais.

“Identificamos uma demanda reprimida de atendimentos no CRAS e, por isso, decidimos realizar o mutirão. Com isso, conseguiremos antecipar os agendamentos previstos para dezembro. Nossas equipes ligaram para estas famílias durante a semana para realizar o cadastro”, informou o secretário de Assistência Social, Hugo Bento.