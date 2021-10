Material apreendido com Diego Paiva de Oliveira, acusado de estelionato - Divulgação

Publicado 19/10/2021 10:35

Petrópolis - Nesta segunda-feira (18), policiais civis juntamente com militares prenderam em flagrante Diego Paiva de Oliveira, morador do Complexo de Favelas da Maré, o qual pertence a uma quadrilha especializada em aplicar o chamado golpe do motoboy.

O golpe começa quando uma pessoa liga principalmente para vítimas idosas se identificando como funcionário de instituição bancária, dizendo que o cartão da vítima foi clonado e que a mesma deve quebrar o cartão e aguardar um motoboy credenciado que ira retirar o cartão em sua residência.

De posse de tais informações e cientes que Diego se dirigiria à uma residência em Itaipava para praticar mais uma vez o referido golpe, os policiais montaram uma operação conjunta e quando o suspeito chegou ao endereço da vítima foi surpreendido pelos policiais e preso em flagrante pelo crime de estelionato.

Com Diego foram apreendidas três máquinas de cartão, diversos cartões de crédito de possíveis vítimas e uma motocicleta. No momento da prisão, o homem não ofereceu resistência, sendo conduzido para a 106ª DP, em Itaipava, para as medidas de praxe.