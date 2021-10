Campanha celebrada mundialmente tem o objetivo de sensibilizar e informar a população sobre o câncer de mama - Divulgação/Ascom

Campanha celebrada mundialmente tem o objetivo de sensibilizar e informar a população sobre o câncer de mamaDivulgação/Ascom

Publicado 18/10/2021 20:33

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis deu início nesta segunda-feira (18), às atividades no Centro Administrativo para servidores e funcionários do governo municipal na programação do Outubro Rosa no município. A campanha celebrada mundialmente tem o objetivo de sensibilizar e informar a população sobre o câncer de mama, além de levar informações de tratamento sobre a doença para a redução da mortalidade. O dia 23 de outubro foi a data escolhida como dia D de conscientização da doença no município.

“A conscientização é o melhor caminho para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Levando informação para as pessoas e alertando para os cuidados que devem ser mantidos, conseguimos diminuir o número de pacientes com a doença em estágio avançado”, disse o prefeito Hingo Hammes, lembrando que até 31 de outubro o Palácio Sérgio Fadel (prédio da Prefeitura), o 14 Bis e o Obelisco estarão iluminados com a cor rosa em alusão à campanha.

Nesta segunda-feira foram realizadas duas palestras no hall do Centro Administrativo da Prefeitura. A assistente social da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos (APPO), Andrea Teixeira, abriu a semana de atividades, e a médica oncologista Ingrid Campos Moura foi a outra palestrante do dia. O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa Filho, que também participou das atividades, destacou o cuidado com os profissionais da Prefeitura: “Levamos as orientações e instruções para os servidores e funcionários da Prefeitura. Todos precisam se atentar aos cuidados com a saúde, para que, em qualquer sinal suspeito da doença, seja possível o diagnóstico precoce”.

Andrea Teixeira ressaltou a necessidade de levar as informações sobre a doença para as pessoas: “Precisamos conscientizar todos os públicos, independente de quem teve câncer ou não. As pessoas precisam entender que em algum momento da vida podem ser diagnosticadas com a doença, ou ter casos na família. Levamos a informação sobre a detecção precoce, conscientização e os impactos da doença na saúde. Mas sobretudo, dizer que as pessoas precisam se cuidar”.

A costureira Nilza Machado, de 74 anos, teve câncer de mama em 2010 e venceu a doença dois anos após começar o tratamento. Ela contou aos profissionais da Prefeitura sobre a sua experiência atuando como voluntária da APPO, ressaltando o apoio familiar nessa batalha: “Meu marido faleceu no mesmo ano que descobri a doença. Foi muito dolorido esse período. Hoje sou uma vitoriosa. O apoio familiar foi decisivo durante o tratamento contra a doença. Sem eles eu não teria conseguido. As mulheres não podem ter medo. A gente tem que enfrentar a doença, ainda mais tendo o Hospital Alcides Carneiro (HAC) que é referência em atendimentos oncológicos”.

Dando prosseguimento à programação, nesta terça-feira (19), a nutricionista da Área Técnica de Alimentação e Nutrição, Thais Riguete, será a palestrante do dia. No dia 20, a partir das 14 horas, serão oferecidos a realização de testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C, assim como orientações em saúde. Na quinta-feira (21), a médica radiologista Karuline Catein será a palestrante do dia. Encerrando a programação no Centro Administrativo, na sexta-feira (22) o diretor das das Academias de Saúde, o professor Renato Farjalla, realizará um aulão de atividades físicas às 14 horas.