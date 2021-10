Drogas e dinheiro apreendidos pela Polícia no bairro Bela Vista - Divulgação

Drogas e dinheiro apreendidos pela Polícia no bairro Bela VistaDivulgação

Publicado 18/10/2021 20:24

Petrópolis - Nesta segunda-feira (18), policiais do PATAMO 2° CIA de Petrópolis, detiveram dois suspeitos que faziam parte do tráfico no bairro Bela Vista. Foram apreendidos 1.652 cápsulas de cocaína, 3 trouxinhas de maconha e R$ 1.380 em espécie.

Já no domingo (17), Policiais da 2°e 3° Cia do 26° BPM apreenderam em uma residência no bairro Carangola, nove cápsulas de cocaína, uma balança de precisão e um aparelho celular.



As ocorrências foram registradas na 105° Delegacia de Polícia, no Retiro.