Doação de 10 mil máscaras e 14 mil toucas em tom rosa para a campanha do Outubro Rosa chegou ao HACDivulgação/Ascom

Publicado 19/10/2021 18:36

Petrópolis - No dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama (19), o Hospital Municipal Alcides Carneiro – unidade pública de referência em atendimento oncológico na cidade - recebeu a doação de 10 mil máscaras e 14 mil toucas em tom rosa – material que será utilizado no Dia de D de prevenção ao câncer de mama, que será realizado no próximo sábado (23). Até o mês passado equipes do HAC realizaram 141 cirurgias de mama, número superior ao total de procedimentos realizados em todo o ano passado, quando 106 procedimentos foram realizados.



"A união do poder público e da iniciativa privada contribui de forma significativa para o trabalho em diferentes áreas. Esta doação é mais um exemplo e vem reforçar a importância desta união e das ações de conscientização e prevenção ao câncer de mama neste Outubro Rosa", declarou o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.

“É uma doação que mostra sensibilidade da iniciativa privada à causa e que visa chamar atenção para a prevenção ao câncer de mama, uma doença que ainda mata muitas mulheres e que pode ser curada com o diagnóstico precoce”, destacou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, que recebeu a doação do representante da empresa Standard Produtos para Diagnóstico, ao lado do vereador Maurinho Branco.

Referência também no diagnóstico da doença, o HAC terá neste sábado o Dia D com ações de conscientização e exames, como ultrassonografias transvaginal e de mama, consultas e coleta de preventivo. A equipe da unidade também está realizará cirurgias para reconstrução de mama.

“A intenção, com esta doação, mais do que contribuirmos com a campanha Outubro Rosa, é chamarmos atenção para a importância da prevenção ao câncer de mama”, destacou o representante da empresa, Fernando Santos, lembrando que a doação só foi possível devido o apoio da empresa Standard Produtos para Diagnósticos e da Betel produtos de Uso Único, fabricante das máscaras e toucas.

“Agradecemos a empresa pela doação. É um material que será utilizado pelos funcionários no dia D da campanha, que realizaremos no HAC no próximo sábado, quando o hospital terá uma série de atendimentos voltados para a conscientização”, disse o presidente do Sehac, Loius Boden.Neto

“A prevenção é fundamental para que seja possível reduzirmos as mortes. Esta doação, que visa chamar atenção para esta causa, chega ao hospital de referência, no Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama, e vem para reforçar importância das pessoas estarem atentas à importância da prevenção”, considerou Maurinho Branco.