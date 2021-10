Entre sábado e domingo, agentes da Defesa Civil atenderam 4 chamados para avaliação de risco geológico - Reprodução

Entre sábado e domingo, agentes da Defesa Civil atenderam 4 chamados para avaliação de risco geológicoReprodução

Publicado 19/10/2021 18:11

Petrópolis - Com as condições do tempo ainda instáveis para esta terça-feira (19), com elevada disponibilidade de umidade e ventos de intensidade média a alta, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias mantém, desde ontem (18), a atuação em Estágio Operacional de Atenção. O tempo chuvoso, que afeta o município desde o fim de semana, deixa as equipes de sobreaviso para o caso de necessidade de reforço no atendimento a ocorrências. Desde sábado foram registradas seis ocorrências.



Na manhã desta terça-feira (19), os agentes se deslocaram para Pedro do Rio, onde foi dado o reforço na retirada de galhos de árvore, que não chegou a interditar a via. Na noite de segunda-feira (18), os agentes foram acionados para um deslizamento em residência na localidade do Cascatinha. A ocorrência não deixou vítimas. A moradora está acolhida em casa de familiares.

Entre sábado e domingo, os agentes atenderam outros quatro chamados para avaliação de risco geológico, queda de árvore e verificação de buraco em duas vias públicas. As ocorrências foram registradas respectivamente nas regiões do Retiro, Quitandinha, Bairro da Glória e Estrada da Saudade.



No acumulado de chuva no município, o maior registro foi no Independência, com 109 milímetros nas últimas 96 horas. As equipes da Defesa Civil mantêm o monitoramento para informar mudanças no tempo, assim como a emissão de avisos constantes para a orientação da população. Em caso de identificação de situação que possa oferecer risco, a secretaria recomenda que a população acione as equipes pelo telefone 199.



Acumulados de chuva:

1º Distrito: Independência (Cemaden RJ) 11h30: 52.8 mm/24h79.6 mm/48h107.0 mm/72h 109.0 mm/96h

2º Distrito: Samambaia (INEA) às 11h00: 18.5 mm/24h19 mm/48h 44.25 mm/72h44.25 mm/96h

3º Distrito: Estrada do Cantagalo (Cemaden BR) às 11h30: 30.58 mm/24h 32.57 mm/48h 40.85 mm/72h43.83 mm/96h

4º Distrito: Capim Roxo (INEA) às 11h00: 22.25 mm/24h 23,25 mm/48h 27 mm/72h 29 mm/96h

5º Distrito: Posse (INEA) às 11h00: 16 mm/24h17.75 mm/48h21,25 mm/72h24,50 mm/96h