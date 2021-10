Fiscais do Procon estiveram na agência do banco Santander, na rua Paulo Barbosa - Divulgação/Ascom

Fiscais do Procon estiveram na agência do banco Santander, na rua Paulo BarbosaDivulgação/Ascom

Publicado 19/10/2021 18:47

Petrópolis - O Procon Petrópolis multou nesta terça-feira (19) a agência do banco Santander, localizada na rua Paulo Barbosa em 400 UFEPS – aproximadamente R$ 58 mil – por problemas relacionados ao tempo de atendimento dos clientes. Fiscais do órgão de defesa do consumidor constataram que muitos aguardavam por mais de três horas sentados na escada que dá acesso à parte superior do banco, onde estão localizados os caixas.

“A demora exacerbada para atendimento aos consumidores fez muitos aguardarem por até três horas, um fato grave. A legislação municipal estabelece tempo máximo de espera nas filas. O distanciamento social não pode servir de justificativa para que os bancos deixem de cumprir a lei. Eles devem se adaptar, garantindo o cumprimento do que determina a legislação”, explicou Jorge Badia, coordenador do Procon Petrópolis.

O banco, segundo Badia, também não procedeu a entrega das senhas para os clientes que estavam do lado de fora da agência, fator que agrava a situação: “Além da longa espera nas escadarias do edifício onde funciona o banco, os clientes não estavam recebendo senhas do lado de fora da agência. Desta forma, o consumidor fica impedido de comprovar o período em que permaneceu à espera do atendimento. Essa situação é grave e vamos estar vigilantes para defender os consumidores destas situações abusivas”.