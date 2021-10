Na rua João Xavier, no Bingen, uma casa foi atingida por um deslizamento de terra - Divulgação/Ascom

Publicado 20/10/2021 17:58

Petrópolis - As equipes da Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis se deslocaram na manhã desta quarta-feira (19) para o atendimento de mais duas ocorrências. Na rua João Xavier, no Bingen, uma casa foi atingida por um deslizamento de terra. Não há vítimas, os três moradores - dois adultos e uma criança - foram retirados do local e encaminhados para a casa de familiares. Houve interdição da via e da área do entorno até que haja possibilidade de efetuar a limpeza do local. As equipes da Enel, CPTrans e Corpo de Bombeiros foram acionados para atuação no local.

Na sequência, outra viatura se deslocou para o Independência, na rua Emílio Zaluar, onde houve mais um desabamento de terra que chegou a atingir uma residência. A Defesa Civil acionou equipes da Assistência Social para o atendimento às famílias. No Morin, houve uma queda de árvore, sem interdição da via.

A Defesa Civil atua com efetivo reforçado, com seis equipes e 13 agentes que atuam em Estágio Operacional de Atenção. O órgão alerta para a possibilidade de novos registros devido à permanência do tempo chuvoso. Desde a madrugada desta quarta-feira foram registradas sete ocorrências, das quais seis deslizamentos nas localidades do Independência (3), Batailard (1), Thouzet (1), João Xavier (1) e uma queda de árvore no Morin.

Pelo primeiro distrito, as regiões do Independência, São Sebastião e Quitandinha tiveram maior volume de chuva. No registo dos acumulados o Independência chegou a 257.8mm nas últimas 96 horas. Pelos distritos, os maiores índices foram estão no Bonfim, Estrada do Cantagalo, Vila Rica e Posse.

Acumulados de chuva:

1º Distrito: Independência (Cemaden RJ) às 11h15 : 151.8 mm/24h204 mm/48h 230.4 mm/72h 257.8 mm/96h

2º Distrito: Bonfim (INEA) às 11h00 : 27.75 mm/24h 36.75 mm/48h 38.5 mm/72h 66.75 mm/96h

3º Distrito: Estrada do Cantagalo (Cemaden BR) às 10h30 : 30.59 mm/24h 61.36 mm/48h 63.35 mm/72h 71.24 mm/96h

4º Distrito: Vila Rica (Cemaden BR) às 11h00 : 27.02 mm/24h 48.35 mm/48h 48.95 mm/72h 52.31 mm/96h

5º Distrito: Posse (INEA) às 11h00 : 28 mm/24h 44 mm/48h 45,75 mm/72h 49.25mm/96h