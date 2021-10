Nesta sexta-feira (22), o ônibus lilás estará na Comunidade do Contorno, na localidade conhecida como Campinho - Divulgação/Ascom

Publicado 21/10/2021 18:34

Petrópolis - A partir desta sexta-feira (22), o ônibus lilás, da Prefeitura de Petrópolis, vai ganhar um importante reforço. Por determinação da Coordenadoria Especial de Articulação Institucional, equipes do Programa Petrópolis da Paz, estarão acompanhando o Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM) na visita as comunidades. Além de divulgar os serviços e contribuir na orientação da população, eles vão facilitar o acesso do cidadão a programas e projetos oferecidos pelo poder público.

“São serviços importantes e que, sem dúvida, vão ajudar muitas pessoas que, muitas vezes, não conseguem chegar a esses locais e até desconhecem a existência deles. Os conflitos entre os moradores das comunidades, por exemplo, poderão ser levados para a Câmara de Mediação, sem passar pela justiça tradicional”, disse o prefeito interino da cidade, Hingo Hammes.

Para a coordenadora do CRAM, Ana Luiza Franco, assim como o Centro de Referência, o Petrópolis da Paz também precisa estar inserido nas comunidades e bairros mais distantes: “A ideia é propiciar à comunidade a conscientização de seus direitos e deveres, e ajudar àqueles que estão vivenciando uma situação de conflito a oportunidade de buscar uma solução pacífica além de um espaço de escuta para prevenir esses conflitos”.

Elsie Elen Carvalho, coordenadora do programa Petrópolis da Paz, frisa que as ações conjuntas com o ônibus lilás representam maior extensão da divulgação e prestação dos serviços a população: “Nossa equipe estará disponível para tirar dúvidas e promover a cultura da paz através da divulgação dos conceitos da mediação de conflitos baseadas no respeito, dignidade e amor. Queremos promover a justiça social por meio do desenvolvimento das comunidades visitadas e o envolvimento dos cidadãos nas suas próprias questões de conflitos, permitindo que encontrem soluções mais saudáveis com o apoio da mediação”.

Nesta sexta-feira (22), o ônibus lilás estará na Comunidade do Contorno, na localidade conhecida como Campinho. O veículo estará estacionado nas proximidades da quadra, de 9h às 14h.