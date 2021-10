Trabalhos na União e Indústria, a partir de segunda-feira (25), serão realizados à noite, das 20h às 6h - Divulgação/Ascom

Publicado 22/10/2021 18:51

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, conseguiu junto à Águas da Imperador uma mudança importante para minimizar os transtornos provocados pela obra da concessionária no trânsito em Itaipava: os trabalhos, a partir de segunda-feira (25), serão realizados à noite, das 20h às 6h.

A mudança foi confirmada em reunião nesta quinta-feira (21), que contou, ainda, com a participação de representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da Santa Luzia Engenharia, que executa as obras sob responsabilidade do DNIT na estrada. O município cobra que o órgão também altere o horário dos trabalhos, reduzindo os impactos dos trabalhos na área.



A partir da próxima segunda-feira, dia 25, todo o trabalho que vem sendo realizado pela Águas do Imperador no trecho que vai da Ponte dos Arcos até a altura do número 11.300 (próximo à Serraria Itaipava) será feito à noite, no horário compreendido entre 20h e 6h.

Enquanto isso, a Santa Luzia Engenharia vai concluir, ainda durante o dia, a pavimentação que está sendo executada na parte de mão dupla da estrada, entre o trevo de Bonsucesso e o Hortomercado. O município cobra que, em seguida, um novo cronograma seja traçado para que os trabalhos de revitalização da via também passem para o período noturno. O pleito já foi apresentado anteriormente, inclusive diretamente ao diretor geral do DNIT, Antônio Leite dos Santos Filho, em recente encontro com Hammes em Brasília.



No início deste mês, também com o objetivo de minimizar os impactos da obra no trânsito, a prefeitura liberou a passagem de veículos pela rua Joaquim Agante Moço (via que passa por trás do Parque Municipal de Itaipava). A rua foi asfaltada, após anos de pedidos pela obra.



Na reunião com as empresas, que teve a presença do secretário-chefe de Gabinete, Fabio Junior da Silva, do presidente da CPTrans, Luciano Moreira, do secretário de Obras, Maurício Veiga, e do secretário de Turismo Samir El Ghaoui, o engenheiro Arnaldo Pinho Rodrigues representou o DNIT. Ele estava acompanhado do coordenador de obras Luiz Álvaro Mendes Jr e do engenheiro residente Victor Arruda, da empresa que executa os trabalhos na estrada.

Pela Águas do Imperador, além do superintendente Marcio Salles, participaram o gerente de engenharia Marcelo Volpi e o coordenador de obras Wellington Quatorzevoltas. O vereador Maurinho Branco, o subsecretário de Obras Ericson Lobato e o assessor da Turispetro Rogério Elmor também acompanharam a reunião.



"Todos sabemos da importância dessas obras em Itaipava, tanto para a melhoria na ligação viária entre o centro e os distritos, quanto para a qualidade e efetividade do abastecimento de água na região. No entanto, elas precisam ser executadas de forma a gerar o menor impacto possível ao cotidiano da população. Já tínhamos feito este pedido às empresas e, agora, a Águas do Imperador confirmou a mudança. Estamos cobrando também que o DNIT também faça a mudança no cronograma", destacou Hammes.