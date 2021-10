No fim de agosto, a prefeitura de Petrópolis promoveu melhorias no Museu Casa Santos Dumont - Divulgação/Ascom

No fim de agosto, a prefeitura de Petrópolis promoveu melhorias no Museu Casa Santos DumontDivulgação/Ascom

Publicado 22/10/2021 18:59

Petrópolis - Em homenagem ao Dia do Aviador, comemorado neste sábado (23), o Museu Casa de Santos Dumont terá meia-entrada, no valor de R$ 4. Nesta data, há 115 anos, Santos Dumont fez um voo em Paris, com o avião 14-Bis, e tornou-se o primeiro homem a voar com um aparelho mais pesado que o ar e que saiu do chão por meios próprios. Por conta disto, a data foi escolhida para celebrar a classe. Neste dia também é comemorado o Dia da Força Aérea Brasileira.

No fim de agosto, a prefeitura promoveu melhorias no Museu Casa Santos Dumont. Foram realizadas pequenas manutenções na parte administrativa e a pintura da casa chamada de "A Encantada". Outra novidade foi a implementação de uma máquina de cartão de débito e crédito, trazendo mais comodidade aos visitantes.