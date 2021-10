Petrópolis tem mais de 90% da população com mais de 12 anos vacinada - Divulgação/Ascom

Petrópolis tem mais de 90% da população com mais de 12 anos vacinadaDivulgação/Ascom

Publicado 25/10/2021 12:49

Petrópolis - Petrópolis terá um novo protocolo para liberação de eventos para até 3 mil pessoas no município, quando acontecer ao ar livre. O anúncio foi feito pelo prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes; e pelo secretário de Saúde, Aloisio Barbosa. O protocolo vinha sendo discutido junto à equipe técnica da saúde, que apontou a possibilidade deste novo passo na flexibilização.

A retomada será gradativa e deverá seguir recomendações que incluem a obrigatoriedade do uso de máscara - exceto durante o consumo de alimentos e bebidas - e comprovação do esquema vacinal completo contra a COVID-19 ou, no caso de vacinação incompleta (com apenas a primeira dose), apresentação de teste negativo para o vírus.